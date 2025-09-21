Face à Reims (3-2), le milieu offensif de l’ASSE Igor Miladinovic a réalisé un super match en plus d’inscrire un très beau but. Ca n’a pas surpris son partenaire Chico Lamba.

Hier, à la 49e minute du match entre l’AS Saint-Etienne et le Stade de Reims, Igor Miladinovic nous a offert l’un des buts de la saison en Ligue 2. Le milieu serbe de 22 ans a pris le ballon au milieu de terrain, est parti en dribbles, s’est appuyé sur Augustine Boakye avant de placer une frappe monstrueuse de 25 mètres dans la lucarne opposée. Une but splendide venu récompenser une très grosse performance du joueur.

« On voit qu’il a du ballon à l’entrainement »

Cette performance et cette réalisation n’ont pas surpris Chico Lamba. Au micro d’Evect, le défenseur stéphanois a expliqué : « Sur le but d’Igor Miladinovic, j’étais sur les genoux quand je l’ai vu (rires). À l’entrainement, Igor est très bon, il avait juste besoin d’une opportunité, il l’a eu la semaine dernière et ce soir, et il les a saisies. On n’est pas surpris dans le groupe le concernant, on voit qu’il a du ballon à l’entrainement ».

Arrivé l’été dernier à Saint-Etienne, Igor Miladinovic a répété ses gammes pendant un an avec la réserve verte mais il semble prêt aujourd’hui à exploser en équipe première.