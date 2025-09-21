La première égalisation rémoise, hier à Geoffroy-Guichard, a été marquée par une énorme erreur arbitrale. Que le défenseur de l’ASSE Maxime Bernauer a tenu à dédramatiser après coup…

Hier, même le community manager de l’ASSE n’en est pas revenu quand l’arbitre du match contre Reims, M. Leonard, a accordé un pénalty aux Champenois à la 41e. Chico Lamba a détourné un centre de la poitrine mais le sifflet a vu une main et l’a sanctionnée. Sur X, le CM stéphanois a écrit : « Pour une main imaginaire, les Verts sont sanctionnés d’un pénalty. Oui mais voilà, la L2 ne mérite visiblement pas le VAR ». Cinglant. Heureusement, tout s’est bien terminé pour Saint-Etienne avec un succès 3-2.

« Il faut être tolérant avec les arbitres »

C’est sans doute ce qui a incité Maxime Bernauer à faire preuve de mansuétude par rapport à l’arbitrage au micro d’Evect, après le coup de sifflet final : « Il y a des faits de jeu, il faudrait que je revois les images. C’est difficile pour tout le monde, c’est à l’appréciation de chacun mais ça nous frustre sur le coup. Sur la première frappe (de Nadir El Jamali), j’ai le sentiment qu’il y a main et qu’il n’est pas encore en appui au sol et, au contraire, sur le penalty sifflé contre nous, j’ai l’impression que Lamba enlève son bras et que ça touche le haut du corps. Il faut être tolérant avec les arbitres, il n’y a pas la VAR en Ligue 2, c’est compliqué pour eux ».

Des propos très mesurés qui manquent bien souvent dans le football de haut niveau, même s’il est vrai que l’erreur de M. Leonard aurait pu être lourde de conséquence.