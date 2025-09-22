Arrivé à l’AS Saint-Étienne en 2021 avec l’étiquette d’un grand espoir du football sénégalais, Boubacar Fall n’aura finalement jamais percé dans le Forez. Après quatre ans et demi discrets sous le maillot vert, le géant de 1m98 retourne au pays, où il s’est engagé avec l’ASC Jaraaf.

Fin de l’histoire stéphanoise pour Boubacar Fall. Recruté en janvier 2021 en provenance des Espoirs de Guédiawaye, l’intéressé débarquait pourtant à l’ASSE comme une promesse d’avenir. Gardien longiligne, doté d’un gabarit impressionnant, il devait incarner l’avenir au poste. Mais la marche s’est révélée plus haute que prévu. En quatre saisons et demie, il n’aura disputé qu’un seul match officiel avec les pros, le 30 décembre 2022, lors d’un nul face à Caen (1-1) à Geoffroy-Guichard. Trop peu pour s’imposer dans une hiérarchie des gardiens déjà bouchée.

Des occasions limitées avec la réserve de l’ASSE

La saison dernière, Fall n’a joué que cinq rencontres avec la réserve stéphanoise. Une activité trop réduite pour retrouver du rythme et espérer taper dans l’œil du staff professionnel. Coincé dans un rôle de doublure éternelle, il a fini par prendre la décision de repartir au Sénégal afin de relancer sa carrière. Hier, sa signature avec l’ASC Jaraaf a été officialisée. Le club sénégalais sort d’une saison historique, marquée par un doublé Championnat-Coupe du Sénégal, et entend capitaliser sur cette dynamique. Pour Fall, ce retour au pays est l’occasion de renouer avec du temps de jeu et de retrouver une exposition médiatique, dans un championnat où son physique et son expérience européenne peuvent faire la différence.

Une page se tourne

Le départ de Boubacar Fall n’aura pas l’impact médiatique d’un cadre quittant le club, mais il symbolise une tendance : celle des jeunes joueurs étrangers qui peinent à franchir le cap dans le Forez. L’ASSE, en pleine reconstruction sportive, doit désormais repenser sa politique de recrutement et mieux accompagner ses talents. À 24 ans, le colosse sénégalais a encore le temps d’écrire une belle carrière. Mais ce ne sera pas sous le maillot vert. Saint-Étienne, de son côté, poursuit sa transition, avec un effectif resserré et un avenir désormais tourné vers la Ligue 1.