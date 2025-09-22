Real Madrid Mercato : Vinicius dehors en janvier, le PSG tente le coup ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : un géant quitte les Verts par la petite porte 

La joie de l'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avec Maxime Bernauer.
Bastien Aubert
22 septembre 2025

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en 2021 avec l’étiquette d’un grand espoir du football sénégalais, Boubacar Fall n’aura finalement jamais percé dans le Forez. Après quatre ans et demi discrets sous le maillot vert, le géant de 1m98 retourne au pays, où il s’est engagé avec l’ASC Jaraaf.

Fin de l’histoire stéphanoise pour Boubacar Fall. Recruté en janvier 2021 en provenance des Espoirs de Guédiawaye, l’intéressé débarquait pourtant à l’ASSE comme une promesse d’avenir. Gardien longiligne, doté d’un gabarit impressionnant, il devait incarner l’avenir au poste. Mais la marche s’est révélée plus haute que prévu. En quatre saisons et demie, il n’aura disputé qu’un seul match officiel avec les pros, le 30 décembre 2022, lors d’un nul face à Caen (1-1) à Geoffroy-Guichard. Trop peu pour s’imposer dans une hiérarchie des gardiens déjà bouchée.

Des occasions limitées avec la réserve de l’ASSE

La saison dernière, Fall n’a joué que cinq rencontres avec la réserve stéphanoise. Une activité trop réduite pour retrouver du rythme et espérer taper dans l’œil du staff professionnel. Coincé dans un rôle de doublure éternelle, il a fini par prendre la décision de repartir au Sénégal afin de relancer sa carrière. Hier, sa signature avec l’ASC Jaraaf a été officialisée. Le club sénégalais sort d’une saison historique, marquée par un doublé Championnat-Coupe du Sénégal, et entend capitaliser sur cette dynamique. Pour Fall, ce retour au pays est l’occasion de renouer avec du temps de jeu et de retrouver une exposition médiatique, dans un championnat où son physique et son expérience européenne peuvent faire la différence.

Une page se tourne 

Le départ de Boubacar Fall n’aura pas l’impact médiatique d’un cadre quittant le club, mais il symbolise une tendance : celle des jeunes joueurs étrangers qui peinent à franchir le cap dans le Forez. L’ASSE, en pleine reconstruction sportive, doit désormais repenser sa politique de recrutement et mieux accompagner ses talents. À 24 ans, le colosse sénégalais a encore le temps d’écrire une belle carrière. Mais ce ne sera pas sous le maillot vert. Saint-Étienne, de son côté, poursuit sa transition, avec un effectif resserré et un avenir désormais tourné vers la Ligue 1.

ASSEMercato
#A la une#TRANSFERTS

Les plus lus

Vinicius Junior (Real Madrid)
Mercato...

Real Madrid Mercato : Vinicius dehors en janvier, le PSG tente le coup ! 

Par Bastien Aubert
La joie de l'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avec Maxime Bernauer.
ASSE...

ASSE Mercato : un géant quitte les Verts par la petite porte 

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : Pierre Ménès allume les Dogues et promet un bel avenir aux Sang et Or 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
Amiens SC...

ASSE : Horneland annonce un coup dur et une pluie de bonnes nouvelles avant Amiens 

Par Bastien Aubert
Le journaliste de RMC Daniel Riolo.
Ligue 1...

OM – PSG : Daniel Riolo a férocement choisi son camp après le report du Classico 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : énorme camouflet de Yamal à Dembélé (PSG) avant le Ballon d’Or !

Par Bastien Aubert
Hans Hateboer (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : après le derby, le coupable débusqué et lynché au Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert
OM – PSG : le groupe parisien est tombé ! 
Ligue 1...

OM – PSG : le groupe parisien est tombé ! 

Par Bastien Aubert
Ferran Torres (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : le FC Barcelone a son futur 9, le Real Madrid tient le nouveau CR7 ! 

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Abline se lâche sur son été agité et lance une phrase choc pour son avenir !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : le père de Stassin se lâche sur le Mercato, l’objectif en 2026 est annoncé ! 

Par Bastien Aubert
Franck McCourt et Nasser al-Khelaïfi
Ligue 1...

OM – PSG : le Classico encore reporté ? 

Par Bastien Aubert
Yassine Benhattab (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro prêt à aligner une attaque explosive à Toulouse ?

Par Bastien Aubert
OL : nouveau scandale raciste à Lyon ! 
Ligue 1...

OL : nouveau scandale raciste à Lyon ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match contre l'Atalanta.
Ligue 1...

OM – PSG : Luis Enrique prêt à envoyer une équipe B à Marseille !

Par Bastien Aubert
Roland Romeyer
ASSE...

ASSE : Kilmer se sépare définitivement de Romeyer, tous ses atouts envolés !

Par Bastien Aubert
Nasser al-Khelaifi et Pablo Longoria au Parc des Princes lors d'un PSG-OM en septembre 2023.
Ligue 1...

OM – PSG : le Classico reporté, Paris crie au scandale !

Par Bastien Aubert
ASSE : deux anciens Verts allument la mèche avant le choc face à Amiens
ASSE...

ASSE : deux anciens Verts allument la mèche avant le choc face à Amiens

Par William Tertrin
Le FC Barcelone claque Getafe et revient à deux points du Real Madrid
FC Barcelone...

Le FC Barcelone claque Getafe et revient à deux points du Real Madrid

Par William Tertrin
RC Lens – LOSC : les supporters lillois ont laissé éclater leur colère après le derby
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : les supporters lillois ont laissé éclater leur colère après le derby

Par William Tertrin
Le RC Lens a écrasé le LOSC… et Pierre Sage veut que ça devienne une habitude !
Ligue 1...

Le RC Lens a écrasé le LOSC… et Pierre Sage veut que ça devienne une habitude !

Par William Tertrin
OM – PSG : le Vélodrome frappé par la tempête, des images impressionnantes
Ligue 1...

OM – PSG : le Vélodrome frappé par la tempête, des images impressionnantes

Par William Tertrin
Le FC Barcelone déjà confronté à une décision à 28 M€ pour le mercato d’été 2026 !
FC Barcelone...

Le FC Barcelone déjà confronté à une décision à 28 M€ pour le mercato d’été 2026 !

Par William Tertrin
FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Getafe
FC Barcelone...

FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Getafe

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet