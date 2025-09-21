Malgré la victoire de l’ASSE face à Reims samedi soir, Irvin Cardona a fait un gros aveu sur sa prestation.

Après le succès de l’ASSE contre le Stade de Reims pour la 6e journée de Ligue 2, samedi soir (3-2), Irvin Cardona est revenu devant sur la rencontre en zone mixte, en insistant sur la priorité donnée au collectif, tout en reconnaissant ne pas avoir été à son meilleur niveau.

« Stassin nous apporte de la sérénité »

« C’est le principal d’avoir gagné. On joue pour gagner les matchs, parfois ça se passe à merveille, parfois c’est plus compliqué. Aujourd’hui, ça a été un mélange des deux. La finalité c’est qu’on gagne et qu’on a les trois points. On savait qu’ils allaient mettre du pressing et essayer d’avoir la possession, on a réussi à redresser la barre et marquer ce but », a expliqué l’attaquant, dans des propos rapportés par EVECT.

Il a également tenu à mettre en avant la performance de Lucas Stassin : « C’est un bon finisseur, il a cette capacité à enchaîner les frappes aussi, il y a ce superbe enchaînement sur le but. Il nous apporte de la sérénité. »

Cardona reconnaît un mauvais match de sa part

Mais Cardona ne se cache pas derrière la victoire pour masquer ses propres lacunes : « Si je devais être honnête avec moi-même, je n’ai pas fait un bon match, même si je fais une passe décisive à Lucas. Je ne suis pas content de mon match mais il y a un match dans trois jours pour rapidement tourner la page sur le plan personnel. Il va falloir qu’on se prépare bien. On va faire des soins, bien dormir, se préparer rapidement, c’est pareil pour tout le monde. »

L’attaquant a aussi salué l’implication de ses coéquipiers moins visibles pendant le match : « Igor (Miladinovic), c’est vrai qu’on ne l’a pas beaucoup vu mais il a une très bonne mentalité, il bosse beaucoup aux entraînements, il continue de bosser, tout le monde est content pour lui. Je suis vraiment content pour lui. (…) Le plus beau but ? Celui d’Igor est plus joli que celui de Stassin mais un but est un but (sourire). Tant qu’on gagne les matchs, c’est le plus important. Si ça doit passer pour moi avec plus de passes décisives que de buts, ce n’est pas un problème. »

Cardona démontre ainsi que, pour lui, la réussite collective prime sur la performance individuelle, même lorsqu’il admet ne pas être pleinement satisfait de son rendement personnel.