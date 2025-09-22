Pierre-Emerick Aubameyang, revenu cet été à l’OM, a confié qu’Amine Gouiri lui rappelait Alexandre Lacazette. Une association qui a bien marché à Arsenal, et qui pourrait se reformer en version 2.0 à Marseille.

De retour à l’Olympique de Marseille cet été, Pierre-Emerick Aubameyang a rapidement trouvé sa place dans l’équipe de Roberto De Zerbi. L’attaquant gabonais a déjà contribué à deux buts et une passe décisive en quatre apparitions.

Gouiri façon Lacazette

Avant le Classique face au Paris Saint-Germain, reprogrammé ce lundi soir à 20h00, l’ancien joueur d’Arsenal s’est confié à Ligue 1+. Il est notamment revenu sur sa relation naissante avec Amine Gouiri, arrivé l’été dernier.

« C’est quelqu’un de très fort techniquement, avec une belle vision de jeu. Il pourrait même jouer en 10. Il me fait penser à Alexandre Lacazette. J’espère sincèrement que, si on est amenés à jouer ensemble, ça colle autant qu’avec Alex à Arsenal », a déclaré Aubameyang, qui a partagé 106 matchs avec Lacazette à Arsenal, pour 15 buts grâce à leur duo. Qui sait, l’association Aubame-Gouiri pourrait faire mal dès ce soir, lors du Classique contre le PSG…