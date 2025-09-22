Le stage de l’OM à Rome, déjà décalé avec le report du Classique face au PSG, a finalement été annulé.

Changement de programme pour l’OM. Le stage de l’Olympique de Marseille à Rome, initialement prévu cette semaine, est finalement annulé. La délégation marseillaise devait participer à ce « ritiro » mêlant « entraînements, ateliers en groupe et moments de vie ».

Dans un premier temps, le départ était prévu ce lundi matin, mais le report du match OM – PSG a contraint le club à revoir ses plans. Le stage devait donc se tenir dès ce soir, après le Classique. Cependant, les conditions météorologiques instables et l’absence de garantie quant aux déplacements après la rencontre ont amené la direction à prendre la décision d’annuler définitivement ce déplacement, comme a communiqué le club ce lundi.

Le communiqué de l’OM

« Le stage à Rome annulé.

Alors qu’une délégation marseillaise devait se rendre à Rome, dans un premier temps, ce matin pour un stage mêlant entraînements, ateliers en groupe et moments de vie, le report du match OM – PSG contraint l’Olympique de Marseille à finalement annuler ce déplacement.

Le groupe devait s’envoler, dans un second temps, dès ce soir après la 5e journée de Ligue 1 mais avec des conditions météorologiques encore instables et aucune garantie de pouvoir voyager à la suite de la rencontre, il a été décidé d’annuler définitivement ce stage. »