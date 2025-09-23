Au cœur de l’effervescence du ballon d’or, la réaction du père de Lamine Yamal a jeté un pavé dans la mare, obligeant Joan Laporta à intervenir pour préserver la sérénité autour de la jeune pépite barcelonaise.

Le clan Yamal monte au créneau après le sacre de Dembélé

Quatre mots suffisent à résumer l’état d’esprit du clan Lamine Yamal à la sortie de la cérémonie : incompréhension, frustration, fierté et colère. Mounir Nasraoui, son père, ne cache pas sa déception face à la défaite de son fils pour le Ballon d’Or 2025. Sa déclaration fuse, pleine de passion et d’émotion : il évoque un préjudice moral et clame haut et fort que pour lui, Lamine Yamal est « de loin le meilleur joueur du monde ». Difficile à digérer, d’autant plus pour un joueur de seulement 18 ans propulsé sous les projecteurs depuis ses débuts avec le FC Barcelone.

La réponse de Joan Laporta : sérénité et patience

Sans tarder, Joan Laporta sort de son silence. Le président du FC Barcelone prend la parole sur les radios catalanes : « Le père de Lamine est très passionné et nous devons garder à l’esprit que son fils a 18 ans et que tout cela leur est arrivé très tôt et les dépasse un peu. » Une déclaration posée, sans détour, pour rappeler la jeunesse du crack mais aussi sa maturité hors du commun malgré la tempête médiatique.

Laporta insiste : Lamine n’est pas abattu, ni déprimé. Il témoigne même de l’esprit du vestiaire : Raphinha et Pedri, deux leaders, l’ont soutenu immédiatement, estimant eux aussi que la reconnaissance viendra naturellement avec le temps. La frustration ne doit pas occulter les progrès incroyables du jeune espagnol, devenu un élément majeur du Barça en Liga cette saison.

Dans ce contexte sous tension, la voix apaisante de Laporta tranche avec la colère du clan Yamal. Mais elle participe à la gestion exemplaire de la pression sur les épaules d’un jeune déjà star parmi les stars, et dont le parcours inspire un engouement inédit en Catalogne et en Espagne.