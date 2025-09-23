Sur les réseaux sociaux, la star du FC Barcelone Lamine Yamal a commenté sa deuxième place au classement du Ballon d’Or 2025, derrière Ousmane Dembélé. Sans rancune.

Magnifique sur le terrain, Lamine Yamal est aussi très classe en dehors. Si l’attitude de la jeune star du FC Barcelone, majeure depuis cet été, a été pointée du doigt par une partie de la presse espagnole après sa fête d’anniversaire controversée, elle ne cesse de prouver qu’elle a été bien éduquée. Et qu’elle est animée d’un esprit très fair-play. Preuve en est avec ce message publié sur Instagram ce mardi après-midi, au lendemain de sa 2e place au classement du Ballon d’Or 2025.

« Le plan de Dieu est parfait, il faut grimper pour atteindre le sommet »

« Le plan de Dieu est parfait, il faut grimper pour atteindre le sommet. Heureux pour le deuxième Trophée Kopa et félicitations à Ousmane Dembélé pour la récompense et la grande saison. » Un mot sympa pour le vainqueur, de l’humilité partout ailleurs : Lamine Yamal a dit les mots justes. Alors que son père a parlé d’injustice et laissé entendre que l’élection avait été truquée, le jeune ailier, lui, sait que le temps joue en sa faveur, que le Ballon d’Or finira par arriver.

Une bonne nouvelle est aussi tombée ce mardi concernant Lamine Yamal : il a repris l’entraînement avec ballon. Hansi Flick pourrait donc l’intégrer au groupe pour le déplacement à Oviedo jeudi si ses sensations continuent à être bonnes !