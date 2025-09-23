Expulsé contre l’Islande (2-1), Aurélien Tchouaméni ne sera pas du prochain rassemblement de l’équipe de France, en octobre.

Expulsé à la 68e minute de France-Islande (2-1), le 9 septembre, après un tacle mal maîtrisé sur un adversaire, Aurélien Tchouaméni connaît la durée de sa suspension. Selon Le Parisien, le milieu de terrain du Real Madrid a écopé de deux matches. Il manquera donc le rassemblement des Bleus en octobre, qui les verra affronter l’Azerbaïdjan le 10 octobre et l’Islande trois jours plus tard.

Il ne retrouvera les terrains avec la sélection qu’en novembre, pour boucler les éliminations de la Coupe du monde 2026, face à l’Ukraine à domicile et en Azerbaïdjan. Bien partis, les Bleus ne devraient pas avoir trop besoin de leur sentinelle lors des prochaines échéances…