Le FC Barcelone espérait que la municipalité autoriserait un retour à la compétition au Camp Nou après sa visite du jour. C’est raté…

Dans les faits, la soirée parisienne du FC Barcelone a été tout sauf un échec. Les Blaugranas sont repartis avec le Ballon d’Or féminin (Aitana Bonmati), le trophée Kopa (Lamine Yamal) et la 2e place au Ballon d’Or (Lamine Yamal). Bien sûr, la direction, les joueurs et les supporters espéraient un premier sacre pour le prodige de 18 ans. Mais celui-ci ne saurait tarder vu la progression météorique de Yamal. On ne peut donc pas parler de fiasco, seulement de déception. En revanche, ce qui s’est passé aujourd’hui est un vrai fiasco !

La Sociedad et le PSG se joueront bien à Montjuic

La municipalité de Barcelone avait rendez-vous au Camp Nou pour décider de la réouverture de l’enceinte. Joan Laporta faisait pression depuis plusieurs jours pour qu’elle donne son feu vert, assurant que tout était sécurisé. L’idée était de revenir au Camp Nou dès dimanche pour le match contre la Real Sociedad. Mais ce ne sera pas le cas ! La municipalité a estimé que la sécurité n’était pas assurée pour tous les spectateurs.

C’est donc à Montjuic que le Barça accueillera la Sociedad dimanche, et le PSG quatre jours plus tard en Champions League. Un énième camouflet pour la direction, qui espérait retrouver le Camp Nou le… 21 décembre 2024 pour le choc contre l’Atlético (1-2) !