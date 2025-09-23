Ephémère gardien de l’ASSE, entre janvier et mai 2022, l’Amiénois Paul Bernardoni a prévenu que les Verts avaient des supporters dans toute la France. Et sans doute à la Licorne ce soir…

Auteur d’un bon début de saison qui lui permet de pointer à la 5e place du classement, Amiens a envoyé des signaux étrangement négatifs avant son match contre l’ASSE ce soir. Son entraîneur, Omar Daf, a donné l’impression en conférence de presse que la montagne était trop haute à gravir. Et son gardien, Paul Bernardoni, a dit à peu près la même chose sur le site du club picard.

« À domicile ou à l’extérieur, ils peuvent compter sur nombreux supporters dans la toute la France »

« C’est une ambition assumée et affirmée de leur part de remonter en Ligue 1. À domicile ou à l’extérieur, ils peuvent compter sur nombreux supporters dans la toute la France. C’est un club à part. Il a une histoire. Je pense qu’on doit rester nous-mêmes. Jouer avec nos atouts, notre style, ne pas se renier et assumer notre jeu en gardant notre personnalité. »

Stéphanois entre janvier et juin 2022, quand le SCO l’avait prêté à une ASSE qui cherchait à se maintenir, Paul Bernardoni a laissé une impression dans le Forez. Car, même s’il a sorti quelques bons matches, il n’a pu les empêcher de descendre au terme de barrages où ils s’étaient inclinés aux tirs au but face à Auxerre…