Sans surprise, Ligue 1+ a battu son record d’audience avec le Classico de lundi. La moyenne de spectateurs a été de 1,2 millions.

Lors d’une interview avant le Classico, le patron de Ligue 1+, Nicolas De Tavernost, avait expliqué que l’OM et le PSG étaient vraiment les deux locomotives du football français, celles ayant permis à sa chaîne d’atteindre le million d’abonnés en un temps record. Visiblement, on est même proche du million et demi, voire on l’a dépassé puisque L1+ se félicite ce soir d’avoir battu son record d’audience lors du Classico de lundi avec une moyenne de 1,2 million de téléspectateurs et une pointe à 1,4 !

La Chaîne L’Equipe est montée à 2,5 millions de téléspectateurs

C’est évidemment une très bonne nouvelle pour le football mais pas vraiment une surprise. Grâce à ce score, Ligue 1+ a été la 5e chaîne la plus regardée dans l’Hexagone lundi soir. La 4e était… L’Equipe ! Le canal du quotidien sportif, qui diffusait la cérémonie du Ballon d’Or, a en effet rassemblé 1,6 million de personnes devant leur écran, avec une pointe à… 2,5 ! Seuls TF1, M6 et France 2 ont fait mieux. Le football français se porte donc plutôt bien et aurait même pu réaliser de meilleures audiences sans la météo capricieuse sur Marseille dimanche !