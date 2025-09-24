L’OGC Nice s’apprête à ouvrir sa campagne de Ligue Europa dans une atmosphère électrique, mais l’avant-match a été marqué par une décision forte de Franck Haise. À la surprise générale, l’entraîneur niçois a choisi de laisser sur le banc deux titulaires indiscutables, Jonathan Clauss et Terem Moffi, pour motifs disciplinaires. Un signal fort envoyé à tout l’effectif à la veille d’un choc crucial contre l’AS Rome à l’Allianz Riviera.

Deux stars sanctionnées avant la Ligue Europa

Alors que Nice attendait ce duel européen avec impatience, le groupe a été secoué par la sanction infligée à deux de ses hommes forts. Jonathan Clauss, arrivé cet été et déjà incontournable dans le couloir droit, et Terem Moffi, atout offensif revenu de blessure, paient tous deux un retard lors d’une réunion collective en début de semaine.

Pour Haise, la décision s’impose, même à quelques heures d’un rendez-vous aussi important. « Il y a la vie de groupe, il y a plein de choses qui sont très importantes. Il y a la notion de collectif. Et ça, c’est plus important que tout à mes yeux donc on en reparlera mercredi. » Cet avertissement public rappelle la ligne de conduite du nouveau coach azuréen : personne n’est au-dessus du cadre fixé au sein du vestiaire.

La discipline prime pour Haise

L’autorité de Franck Haise s’affirme dès ses premières semaines niçoises. Malgré l’enjeu sportif majeur ce soir, le coach n’a pas hésité à trancher pour préserver la cohésion. Son choix s’inscrit dans la lignée des exigences déjà posées à son arrivée – un état d’esprit irréprochable, y compris pour les joueurs les plus expérimentés ou les plus attendus.

En conférence de presse, Haise n’a pas cherché à minimiser l’incident, préférant insister sur la primauté des règles internes. Même interrogé sur la possibilité de titulariser Terem Moffi, l’entraîneur reste ferme : « Peut-être, peut-être pas. Vous verrez… Il y a des choses plus importantes que d’enchaîner. » Les supporters azuréens espéraient voir leur équipe aligner son meilleur onze, mais le message du coach est clair : l’union prime sur l’individualité, même quand l’affiche du soir fait rêver.

Clauss et Moffi, des absences qui interpellent

Cette mise à l’écart résonne d’autant plus fort que Jonathan Clauss et Terem Moffi étaient attendus comme des leaders sur cette grande scène. Son retour express après un transfert avorté témoigne de son importance dans l’équilibre de l’équipe. De son côté, Moffi, auteur de 2 buts dès son retour de blessure, avait déjà connu des rappels à l’ordre la saison passée, mais il incarnait l’une des rares armes d’expérience sur le front de l’attaque.

Les deux joueurs devraient tout de même intégrer le groupe pour affronter la Roma, mais sans la garantie de fouler la pelouse d’entrée. Ce choix, à la veille d’un match aussi exposé, illustre la volonté de bâtir un vestiaire conquérant et rigoureux. Pas question de laisser passer la moindre entorse à la discipline, même si cela implique de s’en priver sportivement au plus mauvais moment.

Si ce coup de semonce pourrait crisper certains, il envoie surtout un message fort en interne : chaque joueur, du plus jeune au plus expérimenté, a le même devoir envers le collectif. À l’heure d’entrer dans la compétition européenne, Haise inscrit son groupe dans une dynamique d’exigence, convaincu qu’aucun objectif ambitieux ne s’atteint sans une unité totale. Reste à savoir si cette prise de position portera ses fruits dès ce soir face à Rome, dans une rencontre que tous les regards du foot français suivront avec attention.