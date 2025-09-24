OM : Le joueur qui change tout dans la tactique de Roberto De Zerbi
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Nice : Franck Haise frappe fort avant la Roma en écartant deux cadres

Nice : Franck Haise frappe fort avant la Roma en écartant deux cadres
Louis Chrestian
24 septembre 2025

L’OGC Nice s’apprête à ouvrir sa campagne de Ligue Europa dans une atmosphère électrique, mais l’avant-match a été marqué par une décision forte de Franck Haise. À la surprise générale, l’entraîneur niçois a choisi de laisser sur le banc deux titulaires indiscutables, Jonathan Clauss et Terem Moffi, pour motifs disciplinaires. Un signal fort envoyé à tout l’effectif à la veille d’un choc crucial contre l’AS Rome à l’Allianz Riviera.

Deux stars sanctionnées avant la Ligue Europa

Alors que Nice attendait ce duel européen avec impatience, le groupe a été secoué par la sanction infligée à deux de ses hommes forts. Jonathan Clauss, arrivé cet été et déjà incontournable dans le couloir droit, et Terem Moffi, atout offensif revenu de blessure, paient tous deux un retard lors d’une réunion collective en début de semaine.

Pour Haise, la décision s’impose, même à quelques heures d’un rendez-vous aussi important. « Il y a la vie de groupe, il y a plein de choses qui sont très importantes. Il y a la notion de collectif. Et ça, c’est plus important que tout à mes yeux donc on en reparlera mercredi. » Cet avertissement public rappelle la ligne de conduite du nouveau coach azuréen : personne n’est au-dessus du cadre fixé au sein du vestiaire.

La discipline prime pour Haise

L’autorité de Franck Haise s’affirme dès ses premières semaines niçoises. Malgré l’enjeu sportif majeur ce soir, le coach n’a pas hésité à trancher pour préserver la cohésion. Son choix s’inscrit dans la lignée des exigences déjà posées à son arrivée – un état d’esprit irréprochable, y compris pour les joueurs les plus expérimentés ou les plus attendus.

En conférence de presse, Haise n’a pas cherché à minimiser l’incident, préférant insister sur la primauté des règles internes. Même interrogé sur la possibilité de titulariser Terem Moffi, l’entraîneur reste ferme : « Peut-être, peut-être pas. Vous verrez… Il y a des choses plus importantes que d’enchaîner. » Les supporters azuréens espéraient voir leur équipe aligner son meilleur onze, mais le message du coach est clair : l’union prime sur l’individualité, même quand l’affiche du soir fait rêver.

Clauss et Moffi, des absences qui interpellent

Cette mise à l’écart résonne d’autant plus fort que Jonathan Clauss et Terem Moffi étaient attendus comme des leaders sur cette grande scène. Son retour express après un transfert avorté témoigne de son importance dans l’équilibre de l’équipe. De son côté, Moffi, auteur de 2 buts dès son retour de blessure, avait déjà connu des rappels à l’ordre la saison passée, mais il incarnait l’une des rares armes d’expérience sur le front de l’attaque.

Les deux joueurs devraient tout de même intégrer le groupe pour affronter la Roma, mais sans la garantie de fouler la pelouse d’entrée. Ce choix, à la veille d’un match aussi exposé, illustre la volonté de bâtir un vestiaire conquérant et rigoureux. Pas question de laisser passer la moindre entorse à la discipline, même si cela implique de s’en priver sportivement au plus mauvais moment.

Si ce coup de semonce pourrait crisper certains, il envoie surtout un message fort en interne : chaque joueur, du plus jeune au plus expérimenté, a le même devoir envers le collectif. À l’heure d’entrer dans la compétition européenne, Haise inscrit son groupe dans une dynamique d’exigence, convaincu qu’aucun objectif ambitieux ne s’atteint sans une unité totale. Reste à savoir si cette prise de position portera ses fruits dès ce soir face à Rome, dans une rencontre que tous les regards du foot français suivront avec attention.

OGC Nice
#A la une

Les plus lus

OM : Le joueur qui change tout dans la tactique de Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM : Le joueur qui change tout dans la tactique de Roberto De Zerbi

Par Louis Chrestian
Nice : Franck Haise frappe fort avant la Roma en écartant deux cadres
OGC Nice...

Nice : Franck Haise frappe fort avant la Roma en écartant deux cadres

Par Louis Chrestian
L’arme fatale d’Eirik Horneland est connue… et elle va vous surprendre !
ASSE...

L’arme fatale d’Eirik Horneland est connue… et elle va vous surprendre !

Par Louis Chrestian
Ligue 2 : Messi permet à Pau d’être sur le podium, tandis que l’ASSE et Troyes font la course en tête !
ASSE...

Ligue 2 : Messi permet à Pau d’être sur le podium, tandis que l’ASSE et Troyes font la course en tête !

Par Louis Chrestian
Lobry encense l’ASSE : « La meilleure équipe de Ligue 2 depuis longtemps ! »
Amiens SC...

Lobry encense l’ASSE : « La meilleure équipe de Ligue 2 depuis longtemps ! »

Par Louis Chrestian
OM – PSG : Jean-Pierre Papin conquis par la prestation marseillaise
OM...

OM – PSG : Jean-Pierre Papin conquis par la prestation marseillaise

Par Louis Chrestian
OL : Tyler Morton dévoile ses ambitions !
Ligue 1...

OL : Tyler Morton dévoile ses ambitions !

Par Louis Chrestian
Ballon d’Or 2025 : Le clan Hakimi réagit à sa 6ème place
PSG...

Ballon d’Or 2025 : Le clan Hakimi réagit à sa 6ème place

Par Louis Chrestian
Real Madrid : Mbappé efface déjà Zidane en Liga
Liga...

Real Madrid : Mbappé efface déjà Zidane en Liga

Par Louis Chrestian
ASSE : Stassin en veut encore plus !
ASSE...

ASSE : Stassin en veut encore plus !

Par Louis Chrestian
Le milieu du FC Nantes Johann Lepenant en action face à Auxerre.
FC Nantes...

FC Nantes : Lepenant interpelle Castro sur sa tactique !

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland donnant des consignes lors du match de l'ASSE contre Clermont.
ASSE...

ASSE : Horneland tire un énorme point positif de la victoire à Amiens

Par Raphaël Nouet
Habituellement hostile à l'OM, la Meinau pourrait être indifférente vendredi.
Ligue 1...

OM : l’ambiance sera délétère vendredi à la Meinau !

Par Raphaël Nouet
Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo.
Liga...

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, couple le plus influent de la planète !

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr célébrant un but avec le Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : Vinicius répond magistralement au flop du Ballon d’Or, Mbappé brille aussi

Par Raphaël Nouet
Jean-Michel Aulas assistant au match entre la France et le Belgique chez les féminines.
ASSE...

ASSE : Jean-Michel Aulas flatte Kilmer Sports et plus particulièrement un dirigeant !

Par Raphaël Nouet
La joie de Florian Tardieu et de ses partenaires après le but à Amiens.
ASSE...

L’ASSE frappe un grand coup à Amiens, les notes des Verts

Par Raphaël Nouet
Franck et Waldemar Kita lors d'un match à la Beaujoire.
FC Nantes...

Kita et un Canari inattendu ont secoué le FC Nantes à la mi-temps du derby !

Par Raphaël Nouet
Gavi lors d'un match de pré-saison du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Gavi opéré, son indisponibilité connue

Par Raphaël Nouet
Tyler Morton en action lors de l'Olympico entre l'OL et l'OM.
Ligue 1...

OL : Juninho et Benzema ont incité Morton à signer !

Par Raphaël Nouet
Dro Fernandez lors du trophée Gamper.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone va faire une Lamine Yamal avec sa dernière pépite

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, lors d'une conférence de presse.
Liga...

Real Madrid : la compo merengue pour le match à Levante

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé brandissant le Ballon d'Or 2025.
ASSE...

Les infos du jour : les hommages affluent pour le Ballon d’Or de Dembélé, OM – PSG a battu des records

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland sur le bord de touche lors du match ASSE-Reims.
Amiens SC...

Amiens – ASSE : le onze des Verts avec des changements par rapport à Reims

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet