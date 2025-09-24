LOSC : beaucoup d’absents dans le groupe de Bruno Genesio pour affronter Brann

Le groupe du LOSC pour le match face au SK Brann en Ligue Europa.

Ce jeudi à 18h45, quelques jours après la claque 3-0 dans le derby face au RC Lens, le LOSC reçoit le SK Brann, club norvégien, pour la première journée de Ligue Europa. À cette occasion, Bruno Genesio a convoqué un groupe de 21 joueurs, sans Caillard, Touré, André, Alexsandro, Perraud, Meunier, et Raghouber, blessés. De leur côté, André Gomes et Ethan Mbappé ne sont pas qualifiés, tandis que Marius Broholm fait son retour.

Le groupe du LOSC

Özer, Bodart, Merzouk – Santos, Mbemba, Mandi, Ngoy, Verdonk, Costarelli, Goffi – Mukau, Bouaddi, Haraldsson, Bentaleb, Broholm, Correia, Sahraoui – Giroud, Fernandez-Pardo, Igamane, Diaoune.