Roberto De Zerbi (OM) ne s’est pas fait que des amis dans le corps arbitral, et sa réputation de coach volcanique vient encore de lui jouer un mauvais tour.

Lors du Classique face au PSG, l’Italien a bravé le règlement en communiquant avec son staff alors qu’il venait d’être exclu. Selon RMC Sport, cet écart n’a pas échappé aux instances disciplinaires de la LFP, qui ont décidé de le sanctionner sévèrement.

Tout s’est joué dans les dernières secondes du match. Malgré son exclusion, De Zerbi a continué à transmettre des consignes depuis les tribunes. Or, l’article 33 du règlement disciplinaire de la LFP est clair : un entraîneur exclu ne peut entrer en contact direct ou indirect avec les personnes présentes sur la feuille de match. Pire encore, il doit respecter un positionnement strict, au minimum au 8e rang derrière le banc de touche.

De Zerbi a franchi la ligne rouge

En ignorant ces règles, l’ancien coach de Sassuolo et de Brighton a pris un risque inutile. La Commission de discipline n’a pas tremblé : un match de suspension ferme, assorti d’un second avec sursis.

Concrètement, De Zerbi ne sera pas sur le banc lors du prochain rendez-vous de l’OM ce vendredi à Strasbourg (20h45), et ce sera à son staff d’assurer la transition. Cette nouvelle incartade vient s’ajouter à l’image contrastée du technicien italien en Ligue 1.