Les UB90 ont annoncé leur intention de faire grève vendredi soir à l’occasion de la réception de l’OM. Une décision que ne comprend pas Pierre Ménès.

Ce jeudi après-midi, quatre groupes ultras strasbourgeois, les Ultra Boys 90, le FSRCS, le KCB et la Pariser Section, ont publié un communiqué commun pour annoncer leur intention de ne pas animer la rencontre face à l’OM vendredi soir. Ils souhaitent ainsi poursuivre leur contestation de la multipropriété ainsi que les sections de la direction à leur égard après leur attitude lors du dernier match à domicile (banderoles assassines contre BlueCo et le capitaine de l’équipe, Emanuel Emegha, promis à Chelsea l’été prochain).

« Ca servira à rien de se plaindre… »

Pour l’OM, il s’agit d’une bonne nouvelle car l’ambiance à Strasbourg est toujours chaude, surtout quand les Phocéens sont à la Meinau. En outre, les hommes de Liam Rosenior réalisent un bon début de saison (3es, trois points devant l’OM) après un exercice 2024-25 de très bonne facture (7es), au cours duquel ils avaient battu les Marseillais en Alsace (1-0) et pris un point au Vélodrome (1-1). Ce mouvement de contestation provoque de gros remous internes qui pourraient profiter à l’OM.

Mais il ne trouve pas d’écho du côté de Pierre Ménès, très proche du président strasbourgeois, Marc Keller. Sur X, le journaliste a écrit : « Grève des ultras pendant 90 minutes contre l’OM . Ben oui, c’est pas comme si le club était coleader du championnat ! Aux autres supporters de la Meinau, c’est-à-dire l’écrasante majorité, de faire le nécessaire. Sinon ça servira à rien de se plaindre ».