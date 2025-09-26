FC Nantes : El Arabi supersub ? Il répond sans détour !
FC Nantes : El Arabi supersub ? Il répond sans détour !

Youssel El Arabi remplaçant Mostafa Mohamed lors de Nice-Nantes.
Raphaël Nouet
26 septembre 2025

Depuis le début de la saison, Youssef El Arabi n’a disputé que 17 minutes, ce qui ne l’a pas empêché d’être décisif face au Stade Rennais (2-2) samedi dernier.

Six jours après son but magnifique dans les arrêts de jeu du derby à Rennes (2-2), Youssef El Arabi n’est pas descendu de son nuage. L’attaquant de 38 ans est passé devant les médias, hier jeudi, à deux jours du déplacement à Toulouse. Il a évidemment été interrogé sur cette volée victorieuse ayant permis aux Canaris de prendre un point face à leur plus grand rival. Mais également sur son rôle de supersub, lui qui n’a joué que 17 minutes au total depuis le début de la saison (5 à Strasbourg, 4 à Nice, 8 contre Rennes).

« Quand je rentre sur un terrain, c’est pour aider »

Et de façon surprenante, El Arabi a confié se satisfaire de ce rôle : « Ca me plaît, oui, tout à fait. Sans oublier ce que j’essaie de donner aux autres. Comme le coach l’a dit, on a besoin de tout le monde. Ceux qui rentrent doivent donner le maximum. Quand je rentre sur un terrain, c’est pour aider, surtout quand on a besoin de marquer. J’essaie d’être présent dans les 16 mètres ».

Bonne nouvelle pour Luis Castro : le poste d’avant-centre, qui est le seul dans l’équipe où il y a de la concurrence puisque Mostafa Mohamed, Matthis Abline et Youssef El Arabi peuvent y prétendre, ne constituera pas un casse-tête. En tout cas, pas à cause d’El Arabi, qui se satisfait de débuter sur le banc.

FC Nantes Ligue 1
