Depuis le début de la saison, Youssef El Arabi n’a disputé que 17 minutes, ce qui ne l’a pas empêché d’être décisif face au Stade Rennais (2-2) samedi dernier.

Six jours après son but magnifique dans les arrêts de jeu du derby à Rennes (2-2), Youssef El Arabi n’est pas descendu de son nuage. L’attaquant de 38 ans est passé devant les médias, hier jeudi, à deux jours du déplacement à Toulouse. Il a évidemment été interrogé sur cette volée victorieuse ayant permis aux Canaris de prendre un point face à leur plus grand rival. Mais également sur son rôle de supersub, lui qui n’a joué que 17 minutes au total depuis le début de la saison (5 à Strasbourg, 4 à Nice, 8 contre Rennes).

« Quand je rentre sur un terrain, c’est pour aider »

Et de façon surprenante, El Arabi a confié se satisfaire de ce rôle : « Ca me plaît, oui, tout à fait. Sans oublier ce que j’essaie de donner aux autres. Comme le coach l’a dit, on a besoin de tout le monde. Ceux qui rentrent doivent donner le maximum. Quand je rentre sur un terrain, c’est pour aider, surtout quand on a besoin de marquer. J’essaie d’être présent dans les 16 mètres ».

Bonne nouvelle pour Luis Castro : le poste d’avant-centre, qui est le seul dans l’équipe où il y a de la concurrence puisque Mostafa Mohamed, Matthis Abline et Youssef El Arabi peuvent y prétendre, ne constituera pas un casse-tête. En tout cas, pas à cause d’El Arabi, qui se satisfait de débuter sur le banc.