Revue de presse : Strasbourg en plein chaos avant l’OM, un ex Rennais vers le FC Barcelone !
Revue de presse : Strasbourg en plein chaos avant l’OM, un ex Rennais vers le FC Barcelone !

Sehrou Guirassy
Raphaël Nouet
26 septembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Strasbourg : BlueCo apporte son soutien à Marc Keller

En plein conflit avec les ultras, qui s’élèvent contre la multi-propriété, le président du RCSA, Marc Keller, peut compter sur le soutien de son actionnaire majoritaire, BlueCo. Hier, le groupe a publié un communiqué sur les médias officiels du club alsacien, qui accueille l’OM ce soir : « Nous tenons à remercier et à réitérer notre soutien total à notre Président Marc Keller, peut-on lire dans un rare communiqué de presse. Son leadership et son engagement au fil des ans ont permis de mener ce club là où il se trouve aujourd’hui. La relation que nous entretenons avec lui, ainsi qu’avec l’ensemble de l’équipe de direction et du personnel, est un véritable partenariat reposant sur la confiance et une ambition commune. Nous le considérons comme un engagement à long terme alors que nous continuons à construire ensemble l’avenir du club pour les décennies à venir ».
« Notre objectif est clair : offrir au Racing Club de Strasbourg Alsace tout ce dont il a besoin en matière d’investissement, d’infrastructure et de personnel pour concourir au plus haut niveau et se qualifier de façon régulière pour les compétitions européennes dans les années à venir. Le Racing participe en ce moment à une coupe d’Europe (la Ligue Conférence) et notre ambition collective est que le club continue à figure parmi les meilleurs en Ligue 1 et à participer chaque année aux compétitions européennes. »
« À tous ceux qui nous ont apporté leur soutien et nous ont accueillis, nous vous en sommes reconnaissants et ne prendrons pas votre soutien pour acquis. Nous continuerons à travailler d’arrache-pied pour que le club soit une source de fierté pour nous tous. À ceux dont les doutes persistent malgré les résultats – les investissements dans le stade, l’Académie et les infrastructures, un Racing qui est compétitif, qui est uni, qui gagne, et qui joue la coupe d’Europe -, le club sera toujours heureux de recevoir votre soutien. »

AS Monaco : Pogba a repris l’entraînement avec ballon

Près de deux mois après le début de la saison, Paul Pogba touche enfin le ballon pendant les entraînements. Le champion du monde 2018 participe aux séances collectives avec ses nouveaux coéquipiers, ce qui laisse à penser que ses grands débuts sous le maillot monégasque sont pour bientôt.

LOSC : un nouveau record pour Giroud

Auteur de son 16e but en 26 matches de Ligue Europa sur son premier tir du match, Olivier Giroud a permis au LOSC de s’imposer contre Braan Bergen dans la première rencontre de la phase de ligue de la C3 (2-1). Une réalisation précieuse pour les Dogues, mais aussi pour le champion du monde 2018. À bientôt 39 ans, Giroud est en effet devenu le buteur français le plus âgé en coupe d’Europe. L’ancien pensionnaire du Los Angeles FC est inusable !

FC Barcelone : Guirassy dans le viseur !

Passé dans les rangs du Stade Rennais entre 2020 et 203, Sehrou Guirassy s’est imposé comme un redoutable attaquant au Borussia Dortmund. Très efficace en Bundesliga mais aussi en Ligue des Champions, l’attaquant de 29 ans aurait tapé dans l’oeil du FC Barcelone ! Selon BILD, le club catalan a coché son nom pour succéder à Robert Lewandowski en juin 2026. Une offre de 60 millions d’euros pourrait convaincre le club allemand de le céder au prochain mercato estival.

Mercato : l’AS Monaco pense à un joker 

Confronté à une pénurie au milieu de terrain et en attente de la remise en forme de Paul Pogba, l’AS Monaco songe à recruter un joker. « C’est clair qu’avec nos blessés, on a ça à l’esprit », a reconnu Adi Hütter au sujet de cette possibilité. Le coach autrichien préfère néanmoins temporiser : « Ça n’a aucun sens de faire venir un joueur pour dire qu’on a pris quelqu’un. C’est mieux si on recrute un élément qui a un impact. Sinon, pour les autres, pour nos jeunes, ça n’aurait pas d’intérêt. » 

Stade Rennais, RC Lens : Bourigeaud se confie avant le choc

Parti à Al-Duhail au Qatar à l’été 2024, Benjamin Bourigeaud, emblème du Stade Rennais, s’est longuement confié à « Ouest-France » avant le choc de ce dimanche au Roazhon Park entre Rennes et le RC Lens (20 h 45), les deux clubs de sa vie : « J’ai toujours du mal à me positionner par rapport à ces deux clubs qui ont fait ma carrière. Rennes m’a adopté, j’ai adopté Rennes et Lens m’a préformé, formé, mené au monde pro, je lui dois tout ce qui m’est arrivé ensuite. Ce sera un match intense je pense, entre deux équipes au coude au coude, qui ont pas mal de similitudes. 

