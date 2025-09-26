Medhi Benatia dévoile qu’un accord avait été trouvé avec Paulo Fonseca (OL) pour entraîner l’OM. Mais la donne a changé lorsque l’opportunité Roberto De Zerbi s’est présentée, poussant le club phocéen à revoir totalement sa stratégie.

L’Olympique de Marseille a failli prendre un autre chemin lors du choix de son entraîneur. Medhi Benatia, dans une interview accordée à la Corriere dello Sport, a levé le voile sur les coulisses du recrutement de Roberto De Zerbi, révélant qu’un accord avait initialement été trouvé avec Paulo Fonseca.

« Nous voulions recruter Paulo Fonseca. Tout était fait, il y avait un accord », confie l’ancien défenseur central. Même après la défaite contre l’Atalanta en mai 2024, l’OM continuait de croire au projet Fonseca. « Le 13, c’était l’entraîneur de Milan. À ce moment-là, nous nous sommes tournés vers Conceição… », explique Benatia, soulignant que le club avait déjà exploré d’autres options avant de changer de cap.

McCourt a tout fait basculer

Le tournant est survenu lorsque l’opportunité Roberto De Zerbi s’est présentée. Poussé par le propriétaire Frank McCourt, le club n’a pas hésité à saisir l’occasion. « Mais quand nous avons appris qu’il y avait une possibilité d’avoir De Zerbi, nous sommes passés par Pablo Longoria, notre président : ‘Put… on l’a vu venir.’ Poussés par le propriétaire, nous sommes passés à l’attaque », raconte Benatia.

L’OM a ainsi basculé d’un accord déjà conclu avec Fonseca à l’ambition De Zerbi, changeant radicalement la trajectoire du club. Pour le coach italien, arrivé dans ces circonstances, la mission est claire : transformer l’OM en un collectif solide et ambitieux, capable de se battre en haut de tableau.