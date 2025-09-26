ASSE : Stassin se fait repérer avant Guingamp
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

LOSC – OL : Pierre Ménès encense Giroud et nomme le maillon faible lyonnais 

Martin Satriano (OL)
Bastien Aubert
26 septembre 2025

Pierre Ménès a livré son analyse des victoires du LOSC et de l’OL en Ligue Europa avant leur confrontation  de ce dimanche en Ligue 1 (17h15).

Le stade Pierre-Mauroy s’attend à un choc ce dimanche pour la 6e journée de Ligue 1 puisque le LOSC accueillera l’OL à domicile. En attendant, les deux «équipes se sont imposées pour leurs premiers pas en Ligue Europa ce jeudi. L’occasion pour Pierre Ménès de livrer son analyse des deux rencontres difficilement négociées par les Dogues puis les Gones. « Brann Bergen a bien enquiquiné cette équipe de Lille qui a manqué de caractère, a-t-il analysé sur sa chaîne Youtube. Lille s’est finalement imposé sur une tête exceptionnelle d’Olivier Giroud, capable d’une détente incroyable à quelques jours d’avoir 39 ans. »

Ménès tacle Satriano

Ménès a salué également le succès de l’OL à Utrecht grâce à une frappe limpide de Tanner Tessman (1-0) mais pense que l’attaque lyonnaise est trop limitée pour que l’équipe drivée par Paulo Fonseca joue les premiers rôles sur la durée. « Autant le jeu des Lyonais est séduisant, intelligent et rationnel, autant dès que le ballon arrive dans les 30 derniers mètres adverses, il n’y a plus grand-chose, indique-t-il. Les adversaires ont bien compris que la menace se nomme Malick Fofana et font des prises à deux sur lui. Et quand l’avant- centre aligné s’appelle Satriano… Si ce mec-là, qui ne s’est pas imposé à Brest et s’est fait les croisés à Lens, a le niveau pour être l’avant-centre de l’OL, ça se saurait à mon avis… »

Ligue 1LOSCOL
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Stassin se fait repérer avant Guingamp

Par Bastien Aubert
Martin Satriano (OL)
Ligue 1...

LOSC – OL : Pierre Ménès encense Giroud et nomme le maillon faible lyonnais 

Par Bastien Aubert
Ulisses Garcia (OM)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un latéral gauche inespéré pour oublier Ulisses Garcia (OM) ! 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Flick règle ses comptes au FC Barcelone, Raphinha out ?

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique a déjà 3 cibles pour janvier 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland sur le bord de touche lors du match ASSE-Reims.
ASSE...

ASSE : première bonne nouvelle avant Guingamp ! 

Par Bastien Aubert
OM : un onze de départ radicalement changé à Strasbourg ?
Ligue 1...

OM : un onze de départ radicalement changé à Strasbourg ?

Par Bastien Aubert
La joie de Lucas Stassin après son but à Amiens.
ASSE...

ASSE : Lucas Stassin à la Coupe du monde malgré la Ligue 2 ?

Par Raphaël Nouet
Youssel El Arabi remplaçant Mostafa Mohamed lors de Nice-Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : El Arabi supersub ? Il répond sans détour !

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique (PSG)
Compétitions...

PSG : la sublime fille de Luis Enrique fait sensation à Paris avec celle de Guardiola !

Par Bastien Aubert
Joan Garcia lors d'un échauffement avec le FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : les notes de Blaugranas victorieux à Oviedo malgré la boulette de Joan Garcia

Par Raphaël Nouet
Tanner Tessmann, le héros de l'OL aux Pays-Bas
Ligue 1...

Tessmann sort l’OL du piège d’Utrecht, les notes des Gones

Par Alexandre Corboz
Olivier Giroud saluant les supporters après la victoire du LOSC sur Brann Bergen.
Ligue Europa...

LOSC : les Dogues tiennent leur Cristiano Ronaldo !

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

FC Barcelone : après Gavi, Lamine Yamal aussi victime d’une grave blessure ?

Par Raphaël Nouet
Antoine Kombouaré et Mostafa Mohamed lors du dernier entraînement avant la finale de la Coupe de France 2023.
FC Nantes...

FC Nantes : Mostafa Mohamed détruit Antoine Kombouaré

Par Raphaël Nouet
Endrick et Dani Ceballos lors du sacre du Real Madrid en Supercoupe d'Europe 2024.
Mercato...

OM Mercato : 2 anciennes pistes du Real Madrid sur le marché en janvier !

Par Raphaël Nouet
La joie d'Olivier Giroud après son but contre Brann Bergen.
Ligue Europa...

LOSC – Brann Bergen : Giroud sauve encore les Dogues !

Par Raphaël Nouet
Bradley Barcola en action balle au pied lors du match entre le PSG et l'Atalanta.
Ligue 1...

PSG : 2 blessés de retour contre Auxerre et aptes pour Barcelone !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors d'une conférence de presse.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le onze blaugrana pour le match à Oviedo

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca.
Ligue Europa...

OL : le onze des Gones pour défier le FC Utrecht

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Yamal a le PSG dans le collimateur 

Par Bastien Aubert
Joao Neves et Vitinha côte à côte lors d'un entraînement du PSG.
ASSE...

Les infos du jour : les milieux du PSG courtisés, De Zerbi (OM) fait son mea culpa, la polémique Yamal rebondit encore !

Par Raphaël Nouet
Scène d'affrontements entre supporters de l'OL et du FC Utrecht.
Ligue Europa...

OL : ça a méchamment dérapé entre supporters à Utrecht !

Par Raphaël Nouet
William Saliba lors du choc entre Arsenal et Manchester City.
Mercato...

Real Madrid Mercato : William Saliba a dit oui à ce contrat !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet