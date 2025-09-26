Pierre Ménès a livré son analyse des victoires du LOSC et de l’OL en Ligue Europa avant leur confrontation de ce dimanche en Ligue 1 (17h15).

Le stade Pierre-Mauroy s’attend à un choc ce dimanche pour la 6e journée de Ligue 1 puisque le LOSC accueillera l’OL à domicile. En attendant, les deux «équipes se sont imposées pour leurs premiers pas en Ligue Europa ce jeudi. L’occasion pour Pierre Ménès de livrer son analyse des deux rencontres difficilement négociées par les Dogues puis les Gones. « Brann Bergen a bien enquiquiné cette équipe de Lille qui a manqué de caractère, a-t-il analysé sur sa chaîne Youtube. Lille s’est finalement imposé sur une tête exceptionnelle d’Olivier Giroud, capable d’une détente incroyable à quelques jours d’avoir 39 ans. »

Ménès tacle Satriano

Ménès a salué également le succès de l’OL à Utrecht grâce à une frappe limpide de Tanner Tessman (1-0) mais pense que l’attaque lyonnaise est trop limitée pour que l’équipe drivée par Paulo Fonseca joue les premiers rôles sur la durée. « Autant le jeu des Lyonais est séduisant, intelligent et rationnel, autant dès que le ballon arrive dans les 30 derniers mètres adverses, il n’y a plus grand-chose, indique-t-il. Les adversaires ont bien compris que la menace se nomme Malick Fofana et font des prises à deux sur lui. Et quand l’avant- centre aligné s’appelle Satriano… Si ce mec-là, qui ne s’est pas imposé à Brest et s’est fait les croisés à Lens, a le niveau pour être l’avant-centre de l’OL, ça se saurait à mon avis… »