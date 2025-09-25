L’avant-match entre le FC Utrecht et l’OL a donné lieu à des affrontements entre supporters des deux camps dans la ville néerlandaise.

Le compte X Casual Ultra Official a publié en début de soirée une vidéo du centre-ville d’Utrecht dans laquelle on assiste à une bataille rangée entre supporters du FC Utrecht et de l’Olympique Lyonnais. Difficile de reconnaître qui est qui car la plupart des protagonistes sont habillés en noir, sans signe d’appartenance à leur club. Ce qui laisse à penser qu’il s’agissait plus d’un rendez-vous que d’une rencontre impromptue…

Une vidéo choc

Dans cette vidéo, on voit des supporters recevoir des fumigènes et des chaises avant de subir une charge de leurs adversaires. On distingue une trentaine d’individus mais, encore une fois, difficile de déterminer qui est l’agresseur et qui est l’agressé. Le Progrès, qui a commenté ces événements, explique ne pas en savoir beaucoup plus, notamment s’il y a des blessés ou non.