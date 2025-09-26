Les mots de Pierre-Emerick Aubameyang, buteur lors de la victoire de l’OM à Strasbourg.

Après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Strasbourg ce vendredi (1-2), Pierre-Emerick Aubameyang s’est exprimé sur la performance de l’équipe et son rôle au sein du groupe. L’attaquant gabonais, buteur pour l’égalisation, s’est montré très enthousiaste après ce succès obtenu à l’extérieur.

« C’était une bonne entrée de tous les entrants. On savait qu’en venant ici et en gagnant ce serait un message positif pour le club. C’était un match difficile. On est allé la chercher au mental. Comme dans les plus grands clubs, il y a de la concurrence mais la concurrence est saine avec Amine (Gouiri). Il a fait un beau travail, j’ai récolté les fruits sur la fin », a déclaré Aubameyang sur Ligue 1+.

« Tout le groupe me porte depuis le début »

L’ancien joueur d’Arsenal a également souligné la cohésion de l’équipe et l’importance de son expérience au sein du groupe : « Tout le groupe me porte depuis le début. Les gens font les efforts. J’ai un rôle important en étant l’un des plus anciens de l’équipe. »

Avec ce succès à Strasbourg, l’OM envoie un signal fort à ses concurrents et conforte l’esprit collectif qui semble s’installer sous la houlette de Roberto De Zerbi, suspendu à la Meinau. Aubameyang, lui, confirme qu’il compte bien continuer à peser sur le jeu et à soutenir ses coéquipiers dans cette saison de Ligue 1.