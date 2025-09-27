Oughourlian, Leca, Fofana… énormes révélations sur la connexion RC Lens – Stade Rennais !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE – Guingamp : pluie de buts historique annoncée à Geoffroy-Guichard ! 

La joie de Lucas Stassin après son but à Amiens.
Bastien Aubert
27 septembre 2025

Dans l’ambiance brûlante du Chaudron, une affiche à part se joue : Saint-Étienne, offensive et sûre de sa force devant le but, accueille une équipe de Guingamp qui cherche encore la recette défensive en Ligue 2. Ce samedi soir, tous les regards seront braqués sur cette opposition de styles et de statistiques qui promet des étincelles.

Un duel des extrêmes au Chaudron

Ce match de Ligue 2 met en scène le choc des extrêmes entre la meilleure attaque du championnat et la défense la plus perméable. Saint-Étienne, galvanisé par ses supporters, s’avance en favori sur sa pelouse mythique. Après leur sévère déconvenue lors du dernier déplacement, les Costarmoricains débarquent avec le défi de contenir une machine offensive qui affole les compteurs.

ASSE et EAG : la stat qui marque

Difficile de passer à côté : l’ASSE a inscrit 15 buts depuis le début de la saison, un chiffre qui colle parfaitement au nombre de buts encaissés par Guingamp (15). Preuve supplémentaire du fossé : lors de leur dernière sortie à l’extérieur, les Guingampais ont craqué à cinq reprises face à Troyes, pourtant seulement deuxième meilleure attaque du championnat avec 14 réalisations.

Du côté des Verts, l’efficacité offensive s’appuie aussi sur la montée en puissance d’éléments prometteurs, comme l’illustre Le prêt d’Enzo Mayilla au FC Aubagne qui met en lumière le vivier de talents capables d’assurer la relève.

Enjeux et ambiance : un match à ne pas rater

La dynamique est claire : pour l’ASSE, ce duel est bien plus qu’un simple rendez-vous à domicile. Il s’agit de confirmer leur statut et d’entretenir la confiance d’un public passionné par la perspective de dominer la Ligue 2. Face à une formation guingampaise en quête de rebond défensif, les Stéphanois savent qu’une victoire serait un signal fort envoyé à la concurrence. Les supporters attendent ainsi que leur équipe poursuive sa marche en avant et ne laisse aucune chance à une défense fragilisée.

Formes récentes et faits marquants

Dans leur dernière prestation, Guingamp a encaissé 5 buts à Troyes, révélant toutes ses faiblesses derrière. Les Verts restent portés par une attaque prolifique, propulsée notamment par les progrès individuels de certains joueurs, comme Pierre Ekwah, dont la valeur ne cesse de grimper et qui s’impose progressivement dans l’entrejeu stéphanois.

Du côté des jeunes, la trajectoire d’Enzo Mayilla continue d’attirer l’attention. Auteur d’un bon début de saison sous de nouvelles couleurs, il incarne la fraîcheur et l’appétit de la génération à venir, comme le révèle son profil détaillé sur le marché des transferts.

Dans ce contexte, chaque scénario reste envisageable mais, au vu des statistiques et du cadre bouillant du Stade Geoffroy-Guichard, la meilleure attaque de Ligue 2 part avec un avantage psychologique certain. Reste à savoir si les Costarmoricains sauront créer la surprise ou s’ils vivront une nouvelle soirée difficile face à des Verts en pleine confiance.

ASSEEn Avant GuingampLigue 2
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

Oughourlian, Leca, Fofana… énormes révélations sur la connexion RC Lens – Stade Rennais !
Ligue 1...

Oughourlian, Leca, Fofana… énormes révélations sur la connexion RC Lens – Stade Rennais !

Par William Tertrin
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Abline sur les traces de Greenwood à l’OM ?

Par Bastien Aubert
RC Lens : deux retours dans le groupe de Pierre Sage pour affronter le Stade Rennais
Ligue 1...

RC Lens : deux retours dans le groupe de Pierre Sage pour affronter le Stade Rennais

Par William Tertrin
La joie de Lucas Stassin après son but à Amiens.
ASSE...

ASSE – Guingamp : pluie de buts historique annoncée à Geoffroy-Guichard ! 

Par Bastien Aubert
LOSC – OL : Genesio annonce une hécatombe avec 8 absents… dont son gardien titulaire
Ligue 1...

LOSC – OL : Genesio annonce une hécatombe avec 8 absents… dont son gardien titulaire

Par William Tertrin
Joan Laporta (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick va plier bagage, Laporta a un mauvais pressentiment !

Par Bastien Aubert
Michael Olise (Bayern)
Mercato...

PSG Mercato : le Real Madrid torpille le dossier Olise ! 

Par Bastien Aubert
Quentin Merlin (Stade Rennais)
FC Nantes...

Stade Rennais : Merlin a encore rendu furax les supporters du FC Nantes 

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé brandissant le Ballon d'Or 2025.
Ligue 1...

PSG : Dembélé vide son sac après son sacre au Ballon d’Or 

Par Bastien Aubert
Le journaliste de RMC Daniel Riolo avant un Monaco-Lyon.
ASSE...

ASSE : Daniel Riolo émet un gros doute sur le projet de Kilmer Sports ! 

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca, le coach de l'OL
Ligue 1...

OL : Fonseca confirme deux absents pour le LOSC et remet les pendules à l’heure sur le jeu lyonnais

Par Alexandre Corboz
Kobbie Mainoo (Manchester United)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Flick croule sous les blessés, le Barça va recruter !

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Ligue 1...

OM : l’image choc du visage amoché d’Aguerd après Strasbourg 

Par Bastien Aubert
Franculino Djú (Midtjylland)
Mercato...

PSG Mercato : Paris fonce sur un serial buteur méconnu pour janvier !

Par Bastien Aubert
Bradley Barcola (PSG)
Aj Auxerre...

PSG – Auxerre : le groupe parisien est tombé, des surprises à la pelle ! 

Par Bastien Aubert
Erling Haaland (Manchester City)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : accord choc pour Haaland, Yamal l’attire au Barça ! 

Par Bastien Aubert
Joseph Oughourlian (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Rosenior très classe avec l’OM, Lens lâche 1 M€ pour un projet fou en L1  

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant le match contre Auxerre à la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Castro réclame du renfort, plusieurs pistes ouvertes après Garcia (OM) !

Par Bastien Aubert
L'OM a brillé à Strasbourg
Ligue 1...

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Pourquoi Marseille plane sur la Ligue 1 »

Par Bastien Aubert
Pierre Ekwah (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Ekwah croule déjà sous les offres pour rebondir !

Par Bastien Aubert
Vinicius Jr célébrant un but avec le Real Madrid.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : double coup dur au FC Barcelone, Vinicius revit au Real Madrid ! 

Par Bastien Aubert
Mario Stroeykens (Anderlecht)
Mercato...

OM Mercato : Benatia grille la priorité à l’OL pour cette priorité hivernale !  

Par Bastien Aubert
Yassine Benhattab (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : coup dur pour Benhattab à Toulouse ?

Par Bastien Aubert
Achraf Hakimi (PSG)
Aj Auxerre...

PSG – Auxerre : plusieurs joueurs écartés par Luis Enrique après l’OM ? 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet