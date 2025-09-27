Revue de presse : Rosenior très classe avec l’OM, Lens lâche 1 M€ pour un projet fou en L1  
FC Nantes Mercato : Castro réclame du renfort, plusieurs pistes ouvertes après Garcia (OM) !

L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant le match contre Auxerre à la Beaujoire.
Bastien Aubert
27 septembre 2025

Le FC Nantes ne ferme pas la porte à de nouveaux ajustements dans son effectif. Luis Castro a confirmé en conférence de presse que le club restait à l’affût sur le marché. 

Le mercato n’est pas complètement terminé du côté de la Jonelière. Hier, Luis Castro a confirmé qu’il ne serait pas contre l’arrivée d’un joker au  FC Nantes. Le secteur visé en priorité se situe sur le flanc gauche de la défense. Nicolas Cozza est aujourd’hui le seul véritable spécialiste du poste, une fragilité que le staff nantais ne peut ignorer sur une saison longue et éprouvante. 

Selon Ouest-France, le FCN a récemment étudié la piste menant à Ulisses Garcia. Le latéral suisse de l’OM, en manque de temps de jeu sous les ordres de Roberto De Zerbi, n’envisage toutefois pas de quitter la cité phocéenne cet hiver et croit encore à ses chances au Vélodrome.

« Nous avons environ 200 joueurs scoutés »

L’échec de cette piste ne signifie pas que le FC Nantes baisse les bras. « Si on a une chance d’améliorer le groupe pour le rendre plus fort, on le fera », a insisté Castro. Le coach portugais a rappelé que plusieurs options restaient ouvertes : le marché des joueurs libres, les éléments évoluant en Ligue 1 mais peu utilisés, ou encore les contrats qui expirent dès janvier. Autrement dit, le FCN garde de la flexibilité et compte bien en profiter.

La cellule de recrutement du FC Nantes a d’ailleurs élargi son champ d’action. « Nous avons environ 200 joueurs scoutés », a précisé Castro, refusant d’entrer dans les détails mais confirmant que la surveillance était active. Une manière d’entretenir la concurrence et de montrer que le club ne se limitera pas à un seul profil.

Mais avant d’espérer un renfort, Castro a tenu à marteler sa priorité : « La première chose que je veux, c’est de garder les joueurs qui sont ici. » Un message qui sonne comme un avertissement à ceux déjà sollicités, mais aussi comme une preuve de confiance à un groupe qu’il souhaite voir progresser.

FC Nantes Mercato
#A la une#DÉCLARATIONS#TRANSFERTS

