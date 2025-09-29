Le Classique contre l’OM devait être l’occasion rêvée pour Warren Zaïre-Emery de rappeler pourquoi il est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football français. Mais le prodige de 19 ans est passé à côté (0-1), dans une prestation à l’image d’un PSG sans éclat.

Warren Zaïre-Emery inquiète. Sa prestation de lundi à Marseille n’a pas réussi à faire remonter sa cote d’amour après des derniers matches compliqués. Face à l’OM, il a perdu 3 duels sur 9 disputés et a donné l’impression d’errer comme une âme en peine.

En interne, selon L’Équipe, certains dirigeants n’ont pas caché leur surprise de voir l’international français aussi discret, lui qui a perdu 6 de ses 9 duels et n’a jamais réellement pesé sur le match. « Ses indicateurs physiques étaient excellents, on pensait qu’il allait poursuivre sur sa lancée », souffle une source proche du staff. La déception est d’autant plus grande qu’il avait montré de belles choses une semaine plus tôt contre le RC Lens (2-0), confirmant l’impression d’un retour en forme après une saison compliquée.

Car oui, Zaïre-Emery sort de mois frustrants. Sa blessure à la cheville gauche au printemps dernier l’a privé de continuité et de rythme. Pendant ce temps, Fabian Ruiz a pris de l’importance dans l’entrejeu parisien, réduisant encore l’espace laissé au Titi. Conséquence : malgré sa puissance et sa capacité à casser les lignes balle au pied, le numéro 33 peine à retrouver la constance qui avait fait sa force à seulement 19 ans.

« À lui de se bagarrer »

Le contraste avec son dernier passage au Vélodrome est d’ailleurs saisissant. Le 27 octobre 2024, il avait livré un récital dans le Classique (victoire 3-0), étouffant Adrien Rabiot et s’imposant comme un cadre en devenir. Depuis, la trajectoire semble avoir marqué un coup d’arrêt. Son absence en équipe de France lors de la dernière trêve internationale n’a pas arrangé son cas. Didier Deschamps l’a même pointé du doigt, regrettant son manque de régularité et son temps de jeu réduit dans les matchs de haut niveau.

Pour Paris, le problème est clair : Warren Zaïre-Emery doit redevenir décisif. Plus tranchant dans les 40 derniers mètres, plus influent dans la création. C’est là que Luis Enrique attend son jeune milieu, qui conserve la confiance du coach malgré des performances en dents de scie. « Warren est un garçon intelligent, il connaît le foot. Il sait que quand ça marche, tout est génial, et que dès que ça va un peu moins bien, tout est remis en cause. À lui de se bagarrer », confie son entourage. À 19 ans, le temps joue encore pour lui mais il est désormais compté.