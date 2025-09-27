Luis Enrique pourrait revoir en profondeur son équipe de départ pour la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AJ Auxerre pour le compte de la 6e journée de Ligue 1 (21h05).



Le PSG battu à Marseille lundi dernier au terme d’un Classique historique (0-1), l’entraîneur espagnol Luis Enrique pourrait procéder à une petite lessive dans son équipe de départ pour la réception de l’AJ Auxerre au Parc des Princes (21h05).

Selon L’Équipe, Nuno Mendes devrait ainsi aller faire un petit tour sur le banc de touche au profit de Lucas Hernandez tandis que Senny Mayulu pourrait remplacer un Fabian Ruiz touché et incertain depuis hier. Toujours au milieu de terrain le Sud-Coréen Lee est annoncé titulaire, poussant Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit pour faire souffler Achraf Hakimi.

En attaque, Ibrahim Mbaye pourrait débuter sur l’aile droite afin de faire entrer Bradley Barcola en cours de match selon le scénario. Malgré son Classique décevant, le Portugais Gonçalo Ramos devrait débuter en pointe.