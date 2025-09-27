Oughourlian, Leca, Fofana… énormes révélations sur la connexion RC Lens – Stade Rennais !
LOSC – OL : Genesio annonce une hécatombe avec 8 absents… dont son gardien titulaire

William Tertrin
27 septembre 2025

Pour affronter l’OL dimanche, le LOSC sera privé de 8 joueurs, dont Berke Özer, son gardien titulaire.

Après la lourde défaite subie face au RC Lens, légèrement gommée par une victoire poussive en Ligue Europa face au SK Brann, le LOSC s’apprête à accueillir l’OL dimanche (17h15) dans un contexte compliqué. En effet, l’effectif de Bruno Genesio est décimé et pas moins de huit joueurs manquent à l’appel : Marc-Aurèle Caillard, Berke Özer, Thomas Meunier, Alexsandro, Benjamin André, Ousmane Touré, Ugo Raghouber et Romain Perraud.

En conférence de presse, Bruno Genesio s’est expliqué sur toutes ces absences : « Berke (Özer) a ressenti une douleur hier soir sur le haut de la cuisse. Les examens qui ont été faits ce matin ont montré une lésion au psoas. Il y avait un risque d’aggravation et d’absence longue durée s’il jouait demain. On le laisse au repos pour ce match. On verra pour la suite, jeudi… » En son absence, ce sera donc Arnaud Bodart, le gardien numéro 2, qui sera titulaire.

Pas encore suffisant pour André

Même logique pour son capitaine : « Pour Benji (André), ce n’est pas suffisant. C’est pareil, ça aurait été prendre un très gros risque, avec le potentiel de le perdre deux ou trois mois. » Enfin, au sujet de son latéral gauche : « On a tenté avec Romain (Perraud) et ce n’est pas passé. C’était trop juste et on n’a pas non plus souhaité prendre de risque. »

Ainsi, au moment d’affronter Lyon, Lille se retrouve privé de près d’un onze complet, un vrai casse-tête pour Genesio en ce début de saison

Tous propos rapportés par Le Petit Lillois.

