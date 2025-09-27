FC Barcelone Mercato : Flick croule sous les blessés, le Barça va recruter !
OL : Fonseca confirme deux absents pour le LOSC et remet les pendules à l’heure sur le jeu lyonnais

Paulo Fonseca, le coach de l'OL
Alexandre Corboz
27 septembre 2025

Ce samedi, Paulo Fonseca était en conférence de presse avant le match LOSC – OL (dimanche, 17h15). L’occasion pour le coach des Gones de balayer l’actualité rhodanienne et la bonne série actuelle.

Le point santé

« Il n’y a que Rémy (Descamps) et Abner. Tous les autres sont prêts pour jouer (hors Nuamah et Mangala, NDLR). Le temps pour travailler est très short. On n’a qu’aujourd’hui pour préparer les joueurs. J’ai senti les joueurs bien, positifs et motivés. »

Sur le LOSC

« Lille a une des meilleures équipes de Ligue 1, avec l’un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Ce sera un match difficile mais nous voulons aussi faire un bon match (…) Lille est une des équipes qui presse le plus haut dans cette Ligue. C’est une équipe agressive. Je pense que ce sera la même chose contre nous. Il faudra réagir avec notre jeu. On l’a préparé. Le principal sera d’équilibrer ce moment. Le début de match à Utrecht était difficile sur ce plan mais l’équipe était en capacité de maintenir l’équilibre. »

Sur son premier retour à Lille

« Je vis ce retour avec émotions. J’ai vécu des années merveilleuses à Lille, retourner à Pierre-Mauroy est quelque chose d’émouvant. J’ai beaucoup d’amis là-bas mais maintenant nous sommes adversaires (…) Peut-être que Bruno (Genesio) a le même sentiment que moi parce qu’il était ici (sourire). »

« Nous ne sommes pas une équipe qui passe beaucoup de temps à défendre »

Un challenge clean-sheet

« Nous ne sommes pas obsédés par cette situation mais c’est une situation qui apporte beaucoup de tranquillité et de confiance pour le groupe. On a beaucoup travaillé notre organisation défensive. L’équipe comprend l’importance de travailler ensemble. Quand on défend bien, on est plus proche de gagner. »

Les raisons de cette solidité

« Le principal est les caractéristiques des joueurs qu’on a apporté. Offensivement, on n’a pas les qualités individuelles des dernières saisons mais quand on a parlé avec Matthieu (Louis-Jean), il était clair qu’on voulait une équipe qui travaille ensemble. On a choisi les joueurs avec cette mentalité et ce caractère. »

Un souci de conversion offensive

« Parce que nous ne prenons pas de buts, on nous parle que de notre jeu défensif. Mais je dois dire que nous ne sommes une équipe qui passe beaucoup de temps à défendre. Nous sommes une équipe offensive et qui domine l’adversaire. C’est normal d’avoir cette statistique (3ème au classement des xG mais seulement 9ème attaque, NDLR). Je pense que nous pouvons améliorer les moments offensifs, créer plus, faire plus de buts, mais c’est une situation que l’on travaille. »

Sur Martin Satriano

« Il a la capacité d’enchaîner. Il a fait bien. Le dernier match était plus difficile mais il a travaillé pour l’équipe. Il est prêt pour jouer. »

Sur le retour de Corentin Tolisso

« Nous avons Tanner (Tessmann) et Tyler (Morton). Il aura un rôle plus offensif qu’à Angers. »

Sur le duo Mata – Niakhaté

« Ce sont de magnifiques leaders dans le groupe. Ce sont des joueurs expérimentés, qui commandent l’équipe sur le terrain comme Nico (Tagliafico) et Coco (Tolisso). Ce sont des joueurs importants tactiquement. Parfois il est difficile de parler avec les joueurs mais ils ont une attitude active en ce moment. »

Sur la forme et le réalisme de Tanner Tessmann

« Tanner est un joueur intelligent. Il a progressé sur beaucoup de plans, défensivement et offensivement. C’est un joueur avec beaucoup de confiance. C’est un joueur qui s’est très bien adapté aux idées de l’équipe. »

Ligue 1
#CONFÉRENCE DE PRESSE

