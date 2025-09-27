ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter l’EA Guingamp
William Tertrin
27 septembre 2025
Voici les compos officielles du match entre l’ASSE et l’EA Guingamp.
Ce samedi, pour la 8e journée de Ligue 2, l’ASSE reçoit l’EA Guingamp dans le Chaudron. Découvrez ci-dessous les compositions officielles alignées par Eirik Horneland et Sylvain Ripoll. Coup d’envoi à 20 heures au stade Geoffroy-Guichard.
Les compos officielles
ASSE : Larsonneur (cap) – Bernauer, Lamba, Nadé, Annan – Jaber, Tardieu, Moueffek – Boakye, Stassin, Davitashvili.
EAG : Bartouche – Koffi, Gomis, Sissoko, Abdallah – Hatchi, Sidibé, Louiserre (cap), Mbemba – Hemia, Mafouta.