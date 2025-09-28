Le coach de l’ASSE a sermonné ses joueurs hier après leur défaite contre Guingamp.

L’ASSE n’est plus leader de la Ligue 2 après sa première défaite de la saison, contre Guingamp (2-3). Passés à côté de leur match, les Verts sont apparus aussi empruntés que nerveux.Pour Gautier Larsonneur, interrogé au micro de beIN Sports, la leçon est claire : « Il nous a manqué beaucoup de choses ce soir. Revenir à 1-1 à la pause, c’est presque miraculeux tant notre première mi-temps a été insuffisante. On n’a pas proposé grand-chose et, clairement, on doit faire beaucoup mieux. Depuis le début de saison, il y a eu des matchs où on a eu la réussite avec nous, comme à Boulogne où l’on mène 1-0 sans forcément le mériter, ou encore à Amiens où l’on n’a pas été flamboyants. Ce soir, cette rencontre doit nous rappeler l’essentiel : l’humilité. »

« Il faut respecter le jeu »

Le capitaine stéphanois a été rejoint dans son analyse par son coach, Eirik Horneland. « C’est notre plus mauvais match de la saison, a commenté le Norvégien. Je ne l’ai pas vu venir. On est sorti du match d’Amiens et de Reims avec des points et de la confiance. Mais d’entrée de jeu on a joué sans envie, sans initiatives, on a joué trop doucement, on a pensé que le match allait tourner pour nous sans faire des efforts. » Trop suffisants, les Verts ? « On doit attendre beaucoup plus dans le jeu et dans les attitudes. Il n’y avait pas connexion. C’était pauvre. C’est une leçon pour la suite. On a pas senti notre force collective. Il faut respecter le jeu, être humble et repartir au travail. »