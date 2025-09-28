Maxime Bernauer est revenu sur son expulsion d’hier soir, sur ses réseaux.

L’ASSE a concédé sa première défaite de la saison hier contre Guingamp (2-3) et elle a fini le match à 10, Maxime Bernauer s’étant fait expulser. Le défenseur a vu rouge en allant s’en prendre aux Guingampais qui fêtaient leur 3e but en narguant le kop nord de Geoffroy-Guichard.

Sur ses réseaux, Bernauer s’est excusé. Tout en s’expliquant.

« Il y a des manières de gagner et des valeurs à respecter, notamment l’humilité »

Toutes mes excuses pour le mauvais geste et l’image que ça renvoie. Je le regrette sincèrement, j’ai eu une mauvaise gestion de la frustration sur le coup et ça ne me représente pas. Cependant, je pense aussi qu’il y a des manières de gagner et des valeurs à respecter, notamment l’humilité, surtout dans ce stade. Même si l’un n’explique pas l’autre, on est d’accord. On se remet au travail et on reviendra plus fort dès le week end prochain. Merci pour votre soutien et vos messages.»