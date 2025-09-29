RC Lens : Thauvin de retour chez les Bleus, ça se précise !

En forme depuis le début de la saison avec le RC Lens, Florian Thauvin pourrait revenir en équipe de France dès jeudi.

Didier Deschamps communiquera la prochaine liste des Bleus ce jeudi à 14 heures au siège de la Fédération Française de Football (FFF) pour les deux prochaines rencontres de qualification à la Coupe du monde 2026 contre l’Azerbaïdjan (10 octobre) et l’Islande (13 octobre). Et selon RMC, Florian Thauvin, encore très bon avec le RC Lens dimanche à Rennes (0-0), pourrait en faire partie.

Thauvin pré-convoqué

L’ancien joueur de l’OM, qui n’a plus été appelé depuis un match contre Andorre en juin 2019, a reçu une pré-convocation, annonce le média. Il serait en balance avec Maghnes Akliouche, auteur d’un bon début de saison à Monaco mais qui s’est montré timide lors du dernier rassemblement.

Dans Ici Nord, Thauvin a fait sa promotion auprès de Didier Deschamps : « Je suis plus fort qu’en 2018, à l’époque j’étais un peu trop individualiste. Je vois le foot autrement », a-t-il glissé. Thauvin pourrait bénéficier des blessures d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Rayan Cherki.