Après une suspicion de fracture au tibia pour Johann Lepenant, des nouvelles très rassurantes sont tombées ces dernières heures.

Le FC Nantes peut pousser un grand soupir de soulagement. Touché samedi soir face à Toulouse après un choc avec Cristian Cásseres, Johann Lepenant avait quitté la pelouse en laissant craindre une blessure sérieuse au tibia. Mais les examens passés ce lundi ont dissipé toutes les inquiétudes.

Selon les informations recoupées par L’Équipe et Ouest-France, le milieu de terrain ne souffre que d’une contusion. Exit la fracture redoutée, il s’agit simplement d’un coup. Une nouvelle qui réjouit le staff nantais, tant l’ancien Caennais s’est imposé comme une pièce maîtresse dans l’entrejeu en ce début de saison.

Gros soulagement pour Luis Castro

Sorti à la 81e minute pour laisser sa place au Sud-Coréen Kwon, Lepenant avait quitté le terrain en grimaçant, laissant planer le doute sur la suite de son automne. Finalement, il pourra rapidement retrouver l’entraînement collectif et poursuivre son ascension sous le maillot jaune et vert.

Pour Luis Castro et ses hommes, la nouvelle est précieuse : le technicien portugais pourra continuer à compter sur l’une de ses principales certitudes dans un secteur de jeu où la concurrence fait rage.