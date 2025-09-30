Les mots d’Achraf Hakimi avant le match entre le FC Barcelone et le PSG.

À la veille du choc entre le FC Barcelone et le PSG, Achraf Hakimi était présent en conférence de presse pour aborder cette rencontre, même s’il a tout de même été lancé sur sa 6e place au Ballon d’Or. S’il pouvait espérer un meilleur classement, le latéral n’a pas caché sa satisfaction.

« Je ne pense pas que ce soit une déception, ça fait vraiment plaisir d’être dans les trente meilleurs joueurs du monde. Après, les journalistes m’ont choisi comme étant 6e, je n’ai jamais pensé à ça de ma vie. Je ne pense pas aux trophées individuels, mais plutôt aux trophées collectifs. Je suis très fier et très content de cette 6e place. Je vais continuer à travailler pour être dans les trente l’année prochaine et essayer d’être un peu plus haut dans le classement. »

Hakimi prévient Yamal

Le défenseur parisien a ensuite été interrogé sur l’absence de certains cadres comme Marquinhos, Désiré Doué, Khvitcha Kvaratskhelia ou Ousmane Dembélé pour ce choc : « Ça ne change pas beaucoup. Ce sont des joueurs très importants, c’est vrai, mais on a un effectif très solide. On a des coéquipiers prêts à jouer, et un groupe prêt à gagner contre le Barça. »

Enfin, Hakimi s’est exprimé sur la menace que représente Lamine Yamal, jeune attaquant prometteur du Barça : « Ce n’est pas de mon côté mais je pense qu’il va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde : Nuno Mendes. Je le pense capable de stopper Lamine (Yamal) comme il l’a fait avec d’autres attaquants similaires. On va essayer d’aider Nuno Mendes à ne pas se retrouver en un-contre-un face à Lamine parce qu’on connaît ses capacités dans ce domaine. »

Propos rapportés par L’Équipe.