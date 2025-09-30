La réaction d’Igor Paixão, un des hommes de la victoire de l’OM face à l’Ajax Amsterdam ce mardi soir.

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille a fait sensation au Vélodrome en écrasant l’Ajax Amsterdam 4-0 (notes) pour son grand retour en Ligue des Champions à domicile. Mais le grand héros de la soirée, c’est incontestablement Igor Paixão. La recrue estivale a inscrit un doublé et délivré une passé décisive.

Après la rencontre, le Brésilien ne cachait pas sa joie au micro de Canal+ : « Je suis très heureux. Grâce à Dieu, j’ai pu marquer ces deux buts. » Une performance individuelle qui s’inscrit dans un collectif solide et spectaculaire, comme il l’a lui-même souligné : « Cette équipe est extrêmement qualifiée, on a donné un grand spectacle aujourd’hui. » La présence de sa famille dans les tribunes a rendu la soirée encore plus mémorable pour Paixão : « Ma famille était ici, c’était incroyable de voir le Vélodrome comme ça. Mon père était là. »

L’OM enfin lancé !

Au-delà de la fête et de l’émotion, le joueur a également insisté sur l’importance de ce match pour la confiance de l’équipe et du staff technique : « Ce match est extrêmement gratifiant, ça donne de la confiance pour l’équipe et cet entraineur qui nous soutient et nous emmène plus loin. » Enfin, conscient des défis de la compétition et des ambitions marseillaises, Paixão a terminé sur une note déterminée : « C’est un championnat très difficile, mais l’équipe est prête pour aller très loin. »

Avec cette première victoire en Ligue des Champions et une recrue phare déjà en pleine forme, Marseille semble prêt à faire trembler l’Europe cette saison.