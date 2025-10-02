L’OL avait des ailes face au Red Bull, les notes du facile succès face à Salzbourg
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL : Deschamps s’explique sur l’absence de Tolisso dans sa liste

OL : Deschamps s’explique sur l’absence de Tolisso dans sa liste
Laurent Hess
2 octobre 2025

Didier Deschamps s’est confié l’absence de Corentin Tolisso en équipe de France.

La surprise du chef, c’est lui : Jean-Philippe Mateta a été appelé pour la première fois en équipe de France. Une récompense de sa belle saison avec Crystal Palace, sur laquelle l’attaquant continue de surfer. Pas de Corentin Tolisso en revanche, mais Didier Deschamps a expliqué qu’il ne fermait pas la porte au Lyonnais, à qui il a préféré Khephren Thuram, Manu Koné, Eduardo Camavinga ou encore Adrien Rabiot.

La porte reste ouverte pour Tolisso

«Corentin fait partie des pré-sélectionnés, a expliqué Didier Deschamps. Il peut être amené à être appelé. Il fait de très bonnes choses à Lyon après avoir lui aussi enchaîné des années compliquées avec les blessures. Il a fait partie de la génération victorieuse, je ne l’oublie pas. Mais je vois dans un avenir un peu plus lointain. À partir du moment où je fais certains choix sur des jeunes qui ont moins d’expérience et de temps de jeu, je préfère prendre cette option-là. Mais je peux être amené à l’appeler et il peut être à nouveau sélectionné.»

Equipe de FranceOL
#CHOIX DU COACH#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Martin Satriano a sorti un gros match pour l'OL contre le RB Salzbourg.
Ligue 1...

L’OL avait des ailes face au Red Bull, les notes du facile succès face à Salzbourg

Par Alexandre Corboz
FC Nantes : Lafont s’est troué avec le Pana (vidéo)
FC Nantes...

FC Nantes : Lafont s’est troué avec le Pana (vidéo)

Par Laurent Hess
FC Barcelone – PSG : Thierry Henry se paye Hansi Flick !
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : Thierry Henry se paye Hansi Flick !

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : Sergio Conceiçao en route pour un nouveau défi
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Sergio Conceiçao en route pour un nouveau défi

Par Laurent Hess
OL : Deschamps s’explique sur l’absence de Tolisso dans sa liste
Equipe de France...

OL : Deschamps s’explique sur l’absence de Tolisso dans sa liste

Par Laurent Hess
Ligue Europa : le LOSC frappe un grand coup à Rome, Berke Ozer a fait très fort !
Ligue Europa...

Ligue Europa : le LOSC frappe un grand coup à Rome, Berke Ozer a fait très fort !

Par Laurent Hess
LOSC Mercato : à la Juventus, Jonathan David n’y arrive pas !
Juventus Turin...

LOSC Mercato : à la Juventus, Jonathan David n’y arrive pas !

Par Laurent Hess
La joie de Vitinha et de ses partenaires après le succès du PSG sur la pelouse de Barcelone.
FC Barcelone...

Après son succès à Barcelone, le PSG est-il le grand favori à sa succession en C1 ?

Par Raphaël Nouet
Les infos du jour : la liste de Deschamps surprend, le PSG a choqué le Barça, Rennes pense déjà à l’après Habib Beye
ASSE...

Les infos du jour : la liste de Deschamps surprend, le PSG a choqué le Barça, Rennes pense déjà à l’après Habib Beye

Par Laurent Hess
Real Madrid : le board merengue prend position dans le conflit entre Xabi Alonso et Valverde
Liga...

Real Madrid : le board merengue prend position dans le conflit entre Xabi Alonso et Valverde

Par Laurent Hess
FC Barcelone – PSG : Al-Khelaïfi a échangé avec Lewandowski et Laporta
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : Al-Khelaïfi a échangé avec Lewandowski et Laporta

Par Laurent Hess
ASSE : Cardona remplaçant, Horneland s’explique
ASSE...

ASSE : Cardona remplaçant, Horneland s’explique

Par Laurent Hess
Equipe de France : Deschamps fait passer un message à Paul Pogba
AS Monaco...

Equipe de France : Deschamps fait passer un message à Paul Pogba

Par Laurent Hess
OM : Medina fait une promesse aux supporters
OM...

OM : Medina fait une promesse aux supporters

Par Laurent Hess
OM Mercato : une pépite s’engage jusqu’en 2029 !
Mercato...

OM Mercato : une pépite s’engage jusqu’en 2029 !

Par Laurent Hess
RC Lens : son retour en L1, sa forme, les Bleus… Thauvin livre ses vérités
OM...

RC Lens : son retour en L1, sa forme, les Bleus… Thauvin livre ses vérités

Par Laurent Hess
Equipe de France : Deschamps s’explique sur la surprise Mateta et sur l’absence de Thauvin
Equipe de France...

Equipe de France : Deschamps s’explique sur la surprise Mateta et sur l’absence de Thauvin

Par Laurent Hess
ASSE : Horneland fait son mea culpa pour la défaite contre Guingamp
ASSE...

ASSE : Horneland fait son mea culpa pour la défaite contre Guingamp

Par Laurent Hess
OM : le carton face à l’Ajax est loin d’avoir fait l’unanimité !
Ligue des champions...

OM : le carton face à l’Ajax est loin d’avoir fait l’unanimité !

Par William Tertrin
Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, discutant avec celui de l'UEFA, Aleksander Ceferin, et celui du PSG, Nasser al-Khelaïfi.
FC Barcelone...

En coulisses, le FC Barcelone a perdu une autre bataille face au PSG

Par Raphaël Nouet
Les présidents du RC Lens et de l'OM, Joseph Oughourlian et Pablo Longoria.
Ligue 1...

Nouveau revers pour l’OM et le RC Lens dans leur quête de changement à la LFP

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, saluant son homologue rennais Habib Beye.
Ligue 1...

RC Lens : avant Auxerre, Sage fixe un nouvel objectif aux Sang et Or

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant le match à Toulouse.
FC Nantes...

FC Nantes : 3 forfaits et une mise en garde de Castro avant Brest

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avant le match contre Reims.
ASSE...

Horneland annonce 2 coups durs et veut voir une autre ASSE à Montpellier

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet