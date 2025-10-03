Franck Haise sur le départ ? Rennes prêt à frapper un énorme coup !

La bombe pourrait bien exploser en Ligue 1 dans les prochaines semaines. Alors qu’il a prolongé son contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2029, Franck Haise pourrait déjà claquer la porte. Oui, vous avez bien lu : le coach niçois, très courtisé par le Stade Rennais par le passé, pourrait s’en aller prochainement si les résultats niçois ne s’améliorent pas.

Nice en crise, Haise sous tension

Rien ne va plus pour l’OGC Nice. Déjà éliminés d’Europe, les Aiglons n’ont plus gagné à l’international depuis… 14 matchs ! Une série catastrophique qui agace sérieusement Franck Haise, d’autant plus que le club ne l’a pas satisfait sur le dernier mercato. Résultat : l’entraîneur pourrait rapidement perdre patience…

Rennes rêve de Haise, Beye déjà menacé

De son côté, le Stade Rennais n’est pas au mieux non plus. Habib Beye peine à convaincre et son avenir est déjà remis en question. Les dirigeants bretons n’ont jamais caché leur admiration pour Franck Haise et suivent attentivement sa situation. L’idée de le récupérer dès cette saison pourrait refaire son chemin en interne.

Des retrouvailles avec Samba et Fofana ?

Et si le puzzle s’assemblait parfaitement ? Rennes dispose dans son effectif de deux joueurs clés qu’Haise connaît par cœur : Brice Samba et Seko Fofana, qu’il a façonnés lors de son épopée lensoise. Un atout de taille pour faciliter son intégration et convaincre le technicien de rejoindre la Bretagne.

Vers un coup de tonnerre en Ligue 1 ?

La question brûle les lèvres : Haise à Rennes, est-ce possible ? Si les résultats niçois ne s’améliorent pas très vite, le scénario semble inévitable. Les deux clubs sont en crise, et une seule certitude demeure : le nom de Franck Haise risque d’agiter le mercato… des entraîneurs.