Les mots de Luis Enrique avant le déplacement du PSG sur la pelouse du LOSC.

Ce samedi, à la veille d’un déplacement toujours piégeux sur la pelouse du LOSC, dimanche soir (20h45), Luis Enrique était présent en conférence de presse. L’occasion pour lui de revenir sur l’attraction principale de cette rencontre : Lucas Chevalier, qui retrouvera son club formateur. Mais pour le coach parisien, inutile d’en faire un événement particulier.

« Un vrai test pour Chevalier ? Non, rien. Le seul test que je vois, c’est sur le plan sentimental pour lui. Il revient chez lui, c’est un peu différent, mais quand nous signons un joueur, c’est que nous pensons qu’il pourra être important sur le long terme. Ce n’est pas un test, ni un examen pour lui. »

« Il y a beaucoup de choses à améliorer pendant les matches »

Le PSG sait qu’il devra faire face à une équipe lilloise capable de hausser son niveau, même après deux défaites de suite en Ligue 1. Luis Enrique a rappelé que le danger restait réel : « Je peux dire qu’ils sont forts et nous les connaissons, car nous avons joué contre eux la saison dernière. On connaît la difficulté. On s’est préparés comme d’habitude, avec peu de temps, mais sans chercher d’excuse. On pense à continuer à progresser. »

Interrogé sur l’évolution de son équipe, qui vient de signer un succès héroïque face au FC Barcelone en LDC, Luis Enrique a reconnu que le PSG avait encore une marge de progression, mais aussi une force mentale rare : « Il y a beaucoup de choses à améliorer pendant les matches. Mais nos standards sont très élevés. Il y a des moments où l’adversaire joue mieux que nous, mais on a ce caractère qui nous permet de rester dans le match tout le temps. C’est difficile à faire, mais si vous regardez les statistiques, le nombre de matches que nous avons réussi à renverser… on l’a encore fait cette année… C’est une mentalité où l’on ne lâche rien du début à la fin. Quand la difficulté arrive, cette équipe est prête à surmonter tous les obstacles. »

Luis Enrique et les blessés appelés en sélection

Du côté des internationaux, Neves et Kvaratskhelia, appelés en sélection malgré leur convalescence, suscitent des interrogations. L’entraîneur du PSG a préféré rester prudent : « Je ne sais pas si je dois entrer dans les détails. C’est difficile en français. Je pense toujours à la santé de mes joueurs et à éviter tout risque. Pour aucun joueur, je ne veux prendre de risque. Neves s’est échauffé avec l’équipe parce qu’on pensait qu’il pourrait jouer, mais il s’est blessé. Et je ne veux prendre aucun risque. C’est très important. Après avoir dit cela, je comprends les sélectionneurs, car je l’ai été. Je pense que tous les entraîneurs essaient de faire la même chose. Je n’ai rien à ajouter. »

Enfin, la convocation de Warren Zaïre-Emery en équipe de France Espoirs n’a pas donné lieu à de grandes envolées. Luis Enrique a préféré rappeler que ce type de décision restait avant tout individuel : « Cela dépend de la mentalité de chaque joueur. Il faut poser cette question à Warren. C’est très personnel. Cela dépend de chacun. »

Propos rapportés par L’Équipe.