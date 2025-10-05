Et si le Paris Saint-Germain avait enfin trouvé son point fort sur coups de pied arrêtés ? Longtemps considéré comme un talon d’Achille du club de la capitale, ce secteur est désormais au cœur d’un travail de fond.

Le PSG a désormais une nouvelle arme : les coups de pied arrêtés. Derrière ce chantier, L’Équipe avance un homme discret mais méticuleux : Rafel Pol, l’Espagnol qui a fait de la précision dans les phases arrêtées une véritable obsession.

Ancien préparateur physique et homme de confiance de Luis Enrique depuis le Barça et la Roja, Pol a vu son rôle évoluer au fil des mois. Désormais, il est chargé de superviser toutes les situations de coups de pied arrêtés, offensifs comme défensifs. Dans un club où chaque détail compte, ses méthodes rigoureuses commencent à porter leurs fruits.

Une arme fatale à Lille ?

Car s’il n’y a pas toujours beaucoup de temps pour travailler à l’entraînement – l’agenda surchargé du PSG en Ligue 1 et en Ligue des Champions ne le permet pas –, Rafel Pol exploite chaque minute disponible. Séances spécifiques, ateliers ciblés, répétitions millimétrées : le staff parisien mise sur la qualité plutôt que la quantité. Et le soir du match, c’est lui qui se lève du banc pour dicter les consignes, placer les joueurs et ajuster les derniers détails.

Depuis plusieurs semaines, on observe déjà des progrès. Le PSG est devenu plus dangereux sur corners, plus discipliné dans le marquage défensif et surtout plus inventif sur certaines combinaisons. Luis Enrique, partisan d’un football total et offensif, sait que les coups de pied arrêtés peuvent débloquer des situations fermées, notamment contre des adversaires regroupés. Et à l’heure d’aller défier le LOSC (20h45), réputé pour sa rigueur défensive, cette nouvelle arme pourrait bien faire la différence.