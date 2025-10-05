OM : Benatia lâche une bombe après la victoire à Metz !  
PSG : coup dur pour Barcola avant Lille ?

Bradley Barcola face à Pedri lors du dernier FC Barcelone-PSG.
Bastien Aubert
5 octobre 2025

Auteur d’une prestation décevante à Barcelone mercredi en Ligue des Champions malgré la solide victoire du PSG (2-1), Bradley Barcola pourrait ne pas démarrer le choc contre le LOSC (20h45).

Le choc de la 6e journée de Ligue 1 entre le LOSC et le PSG sera scruté de près ce soir au stade Pierre-Mauroy. À Lille, Bruno Genesio va s’appuyer sur la victoire prestigieuse à Rome (1-0° en Ligue Europa pour briser la série de deux défaites encaissée par ses joueurs en Ligue 1.

Au PSG, on attend confirmation de la solide victoire décrochée à Barcelone mercredi en Ligue des Champions malgré l’ouverture du score de Ferran Torres (2-1). Privé de six titulaires de la finale de la Ligue des champions du 31 mai (5-0 contre l’Inter Milan) pour le périlleux déplacement à Lille (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvitcha Kvaratskhelia, Joao Neves, Marquinhos et Fabian Ruiz, blessés ou ménagés), Luis Enrique devrait de nouveau faire tourner.

Si L’Équipe affirme que Bradley Barcola devrait démarrer sur le banc de touche après sa timide prestation à Monjuic, l’entraîneur du PSG n’a pas pléthore d’options et va s’appuyer sur ses seconds couteaux et des jeunes. La principale interrogation concerne le poste d’avant-centre : relancera-t-il Gonçalo Ramos, dernier buteur parisien et exemplaire dans l’état d’esprit  ? Réponse vers 20h.

