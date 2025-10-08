Si l’Olympique de Marseille affiche un renouveau de qualité cette saison, il le doit notamment à l’arrivée d’une recrue qui a tout changé sur le rectangle vert et même en dehors.

L’Olympique de Marseille est en pleine euphorie. Après un début de saison poussif, les hommes de Roberto De Zerbi ont trouvé leur rythme de croisière et viennent d’enchaîner une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues, sur la pelouse de Metz (3-0). Un renouveau qui doit beaucoup à une défense enfin rassurante et solidifiée par l’arrivée de Nayef Aguerd, déjà indispensable.

L’ancien Rennais s’est rapidement imposé comme le taulier de l’arrière-garde phocéenne. Patron naturel, agressif dans les duels, impeccable dans ses relances, le Marocain incarne à lui seul la solidité retrouvée de l’OM. Difficile à contourner pour les attaquants adverses, Aguerd respire la sérénité et fait briller tout un collectif. Avec lui, l’OM ne tremble plus.

Aguerd invaincu avec l’OM

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : Marseille a remporté 100 % de ses matchs cette saison lorsque Aguerd a été aligné par De Zerbi. Depuis début septembre, le défenseur central n’a manqué qu’une seule rencontre : celle face au Real Madrid, perdue 2-1. Pour le reste, il a disputé toutes les rencontres dans leur intégralité, et les Phocéens n’ont encaissé qu’un seul but… à Strasbourg. Pour ne rien gâcher, l’international marocain est devenu le premier joueur à remporter ses 5 premiers matchs officiels avec l’OM depuis Baptiste Aloé en 2015 (6). Un signe qui ne trompe pas…

Avec Aguerd, les Marseillais ont gagné plus qu’un joueur : ils ont trouvé une assurance défensive, un leader charismatique et un symbole de leurs ambitions. Car dans l’ombre du PSG, l’OM avance avec une confiance retrouvée et affiche désormais des ambitions assumées, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. De quoi faire trembler le rival parisien, tant les dynamiques semblent s’opposer.