Pierre Ménès a livré son analyse de la démonstration de l’Olympique de Marseille à Metz lors de la 6e journée de Ligue 1 (3-0). Une recrue estivale l’a impressionné.

L’OM a fait le travail. Hier, les hommes de Roberto De Zerbi ont longtemps buté sur la défense (et les montants) du FC Metz avant de dérouler en seconde période grâce à des buts d’Igor Paixao, de Matt O’Riley et de l’entrant Amine Gouiri. Dans son analyse d’après match, Pierre Ménès a encensé la performance majuscule de Matt O’Riley, l’un des maillons forts de la belle semaine de l’OM et trouvaille méconnue du mercato estival.

« O’Riley, une très jolie pioche »

« J’ai vu une première période très pénible des Marseillais un petit peu englués dans la défense lorraine, a constaté Ménès sur sa chaîne Youtube. En seconde période, la fatigue et le jeu marseillais aidant, l’OM a fait la différence et a déroulé grâce notamment à Matt O’Riley. Lui, c’est une très jolie pioche, il est vraiment très intéressant. Entre lui et Vermeeren, je pense qu’il y a de quoi construire des milieux de terrain extraordinairement intéressant et complémentaire à l’OM cette saison. Avec eux, le temps risque de se couvrir pour Angel Gomes. »