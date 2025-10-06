Alors qu’il retrouvait l’AC Milan et le Juventus Stadium ce dimanche lors d’un choc de Serie A sans but (0-0), Adrien Rabiot (30 ans) a encore fait l’objet de commentaires tranchés, révélant une relation ambiguë avec une partie des tifosi bianconeri.

Le nom d’Adrien Rabiot continue de diviser, même loin de la Canebière. Interrogé par L’Équipe avant la rencontre au sommet entre la Juventus Turin et l’AC Milan, Massimo Zampini, l’un des supporters les plus influents de la Juventus, a livré une analyse sans détour sur le passage de l’ancien leader de l’OM à Turin (2019-2024).

« Il n’est jamais vraiment entré dans nos cœurs »

« Rabiot a été un bon milieu, très solide physiquement, dans des années où beaucoup se blessaient. Mais il n’est jamais vraiment entré dans nos cœurs. Il n’y aura pas d’attente particulière : s’il est sifflé, ce sera parce qu’il est un rival, pas parce que son départ a brisé des cœurs », a-t-il lâché sans détour dans le quotidien sportif. Un constat amer pour l’ancien Titi du PSG, qui avait pourtant trouvé une certaine régularité en Italie, enchaînant les titularisations et devenant même capitaine de l’équipe piémontaise.

Thuram le vrai héritier à la Juve ?

Mais force est de constater que, malgré ses performances, Rabiot n’a jamais été adulé par les supporters de la Vieille Dame, toujours partagés entre admiration et indifférence. Cette sortie relance en tout cas le débat sur son héritage turinois, d’autant que Khéphren Thuram, nouvelle recrue française de la Juve, semble déjà avoir pris le relais dans l’entrejeu. Plus jeune, plus explosif et peut-être plus séduisant aux yeux des tifosi, Thuram incarne une nouvelle génération qui pourrait faire oublier Rabiot plus vite que prévu.