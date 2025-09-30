Le passage à vide d’Amine Gouiri à l’Olympique de Marseille commence sérieusement à inquiéter. Toujours à la recherche de son premier but cette saison, l’ancien Rennais peine à peser dans le secteur offensif marseillais. La faute au départ d’Adrien Rabiot ?

Qu’arrive-t-il donc à Amine Gouiri ? Aérien et ultra efficace lors de la seconde partie de la saison dernière à l’OM, l’attaquant algérien reste intéressant dans le jeu mais n’a toujours pas réussi à ouvrir son compteur buts en 2025-2026. Son manque d’efficacité devant le but le place de plus en plus sous pression, surtout dans un club où la patience est rarement de mise.

Pour Nabil Djellit, la situation est claire : « Gouiri reste intéressant dans le jeu. Mais 0 but. C’est le gros perdant du départ de Rabiot. On sentait une vraie connexion. La concurrence d’Aubameyang le fragilise. Il est dans une mauvaise phase et chez lui ça peut durer 6 mois… Sauf qu’il est à l’OM. »

Car oui, l’arrivée d’Adrien Rabiot l’été dernier avait offert une bouffée d’air à l’attaque olympienne. Le milieu relayeur trouvait souvent Gouiri entre les lignes, exploitant ses appels et sa technique pour le mettre dans les meilleures conditions. Depuis le départ de l’international français, cette complicité s’est envolée, laissant Gouiri orphelin de son principal complice.

Dans le même temps, Pierre-Emerick Aubameyang s’est imposé comme le leader offensif de l’OM sous les ordres de Roberto De Zerbi. Avec son expérience, son sens du but et son statut, le Gabonais réduit considérablement l’espace laissé à Gouiri. Résultat : l’ex-Rennais apparaît brouillon, frustré, et de plus en plus isolé dans le système marseillais.

Gouiri garde la confiance de De Zerbi

Le danger pour l’OM, c’est que Gouiri a déjà montré par le passé une tendance à s’enliser dans des spirales négatives. À Nice puis à Rennes, il avait connu une série noire longue de plusieurs mois. Or, Marseille n’est pas une ville où l’on peut se permettre d’enchaîner les matchs sans marquer. La pression médiatique et populaire risque vite de s’accentuer si la situation perdure.

Reste à savoir si Roberto De Zerbi parviendra à relancer son attaquant en lui redonnant confiance et en retrouvant les bons automatismes. Mais une chose est sûre : si l’OM veut jouer les premiers rôles cette saison, Gouiri devra retrouver rapidement le chemin des filets.