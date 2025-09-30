PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de ses joueurs et alerte sur la menace principale du Barça
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : comment Rabiot a flingué Gouiri

Amine Gouiri (OM)
Bastien Aubert
30 septembre 2025

Le passage à vide d’Amine Gouiri à l’Olympique de Marseille commence sérieusement à inquiéter. Toujours à la recherche de son premier but cette saison, l’ancien Rennais peine à peser dans le secteur offensif marseillais. La faute au départ d’Adrien Rabiot ?

Qu’arrive-t-il donc à Amine Gouiri ? Aérien et ultra efficace lors de la seconde partie de la saison dernière à l’OM, l’attaquant algérien reste intéressant dans le jeu mais n’a toujours pas réussi à ouvrir son compteur buts en 2025-2026. Son manque d’efficacité devant le but le place de plus en plus sous pression, surtout dans un club où la patience est rarement de mise.

Pour Nabil Djellit, la situation est claire : « Gouiri reste intéressant dans le jeu. Mais 0 but. C’est le gros perdant du départ de Rabiot. On sentait une vraie connexion. La concurrence d’Aubameyang le fragilise. Il est dans une mauvaise phase et chez lui ça peut durer 6 mois… Sauf qu’il est à l’OM. »

Car oui, l’arrivée d’Adrien Rabiot l’été dernier avait offert une bouffée d’air à l’attaque olympienne. Le milieu relayeur trouvait souvent Gouiri entre les lignes, exploitant ses appels et sa technique pour le mettre dans les meilleures conditions. Depuis le départ de l’international français, cette complicité s’est envolée, laissant Gouiri orphelin de son principal complice.

Dans le même temps, Pierre-Emerick Aubameyang s’est imposé comme le leader offensif de l’OM sous les ordres de Roberto De Zerbi. Avec son expérience, son sens du but et son statut, le Gabonais réduit considérablement l’espace laissé à Gouiri. Résultat : l’ex-Rennais apparaît brouillon, frustré, et de plus en plus isolé dans le système marseillais.

Gouiri garde la confiance de De Zerbi

Le danger pour l’OM, c’est que Gouiri a déjà montré par le passé une tendance à s’enliser dans des spirales négatives. À Nice puis à Rennes, il avait connu une série noire longue de plusieurs mois. Or, Marseille n’est pas une ville où l’on peut se permettre d’enchaîner les matchs sans marquer. La pression médiatique et populaire risque vite de s’accentuer si la situation perdure.

Reste à savoir si Roberto De Zerbi parviendra à relancer son attaquant en lui redonnant confiance et en retrouvant les bons automatismes. Mais une chose est sûre : si l’OM veut jouer les premiers rôles cette saison, Gouiri devra retrouver rapidement le chemin des filets.

Ligue 1OM
#A la une#ANALYSE

Les plus lus

PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de ses joueurs et alerte sur la menace principale du Barça
FC Barcelone...

PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de ses joueurs et alerte sur la menace principale du Barça

Par William Tertrin
Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Kaïrat Almaty
Ligue des champions...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Kaïrat Almaty

Par William Tertrin
LOSC Mercato : un géant européen vise Ayyoub Bouaddi
LOSC...

LOSC Mercato : un géant européen vise Ayyoub Bouaddi

Par William Tertrin
Amine Gouiri (OM)
Ligue 1...

OM Mercato : comment Rabiot a flingué Gouiri

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant le match contre Auxerre à la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes : soulagement total pour Luis Castro après une inquiétude majeure

Par William Tertrin
Montpellier – ASSE : une très mauvaise nouvelle tombe pour les Verts
ASSE...

Montpellier – ASSE : une très mauvaise nouvelle tombe pour les Verts

Par William Tertrin
OL : Khalis Merah vers un nouveau défi ?
Ligue 1...

OL : Khalis Merah vers un nouveau défi ?

Par Laurent Hess
Elye Wahi lâche ses vérités sur le RC Lens et son échec à l’OM
Ligue 1...

Elye Wahi lâche ses vérités sur le RC Lens et son échec à l’OM

Par William Tertrin
PSG : un joueur parisien balance toute sa frustration à Luis Enrique
Ligue 1...

PSG : un joueur parisien balance toute sa frustration à Luis Enrique

Par William Tertrin
FC Barcelone – PSG : Flick refuse la vengeance et met un gros coup de pression à Yamal
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : Flick refuse la vengeance et met un gros coup de pression à Yamal

Par William Tertrin
ASSE : deux Verts font craquer les coachs de Ligue 2
ASSE...

ASSE : deux Verts font craquer les coachs de Ligue 2

Par Laurent Hess
Real Madrid : Huijsen fait son mea culpa
Liga...

Real Madrid : Huijsen fait son mea culpa

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : un ancien Canari en est feu !
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un ancien Canari en est feu !

Par Laurent Hess
Manchester City s’inquiète de plus en plus pour Rodri
Ligue des champions...

Manchester City s’inquiète de plus en plus pour Rodri

Par Laurent Hess
FC Nantes : nouveau rôle validé pour Louis Leroux ?
FC Nantes...

FC Nantes : nouveau rôle validé pour Louis Leroux ?

Par Laurent Hess
Real Madrid : Xabi Alonso va révolutionner son équipe à Almaty !
Ligue des champions...

Real Madrid : Xabi Alonso va révolutionner son équipe à Almaty !

Par Laurent Hess
ASSE : Duffus, c’est quoi le problème ?
ASSE...

ASSE : Duffus, c’est quoi le problème ?

Par Laurent Hess
FC Barcelone – PSG : la décision est tombée pour Kvara !
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : la décision est tombée pour Kvara !

Par Laurent Hess
OM – Ajax : Balerdi présent mais sur le banc ?
Ligue des champions...

OM – Ajax : Balerdi présent mais sur le banc ?

Par Laurent Hess
RC Lens : Thauvin de retour chez les Bleus ? Rothen et Dugarry prennent position
Equipe de France...

RC Lens : Thauvin de retour chez les Bleus ? Rothen et Dugarry prennent position

Par Laurent Hess
FC Barcelone – PSG : le CUP met Barcelone en alerte maximale !
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : le CUP met Barcelone en alerte maximale !

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : Deco livre ses vérités sur Nico Williams et tire dans le tas !
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Deco livre ses vérités sur Nico Williams et tire dans le tas !

Par Laurent Hess
OM – Ajax : le coach de l’Ajax craint un joueur marseillais, et le Vélodrome
Ligue des champions...

OM – Ajax : le coach de l’Ajax craint un joueur marseillais, et le Vélodrome

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : Laporta veut frapper un énorme coup l’été prochain !
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Laporta veut frapper un énorme coup l’été prochain !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet