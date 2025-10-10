Trêve oblige, il est l’heure de dresser un premier bilan du début de saison de l’Olympique de Marseille. Quelle est la meilleure recrue estivale de l’OM ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet en débattent.

« Nayef Aguerd »

« Et dire que l’OM voulait déjà le recruter à l’été 2024 ! Si plusieurs recrues performent depuis leur arrivée sur la Canebière cet été, Nayef Aguerd est celui qui m’a le plus impressionné. Arrivé avec l’étiquette de grand frère de Leonardo Balerdi, l’international marocain a totalement répondu à cette attente et a stabilisé une défense marseillaise brinquebalante en son absence. Depuis, Roberto De Zerbi ne s’en passe plus et les chiffres lui donnent raison : l’OM a remporté 100% de ses matchs cette saison lorsqu’il a été aligné.

Depuis début septembre, Aguerd n’a manqué qu’une seule rencontre : celle face au Real Madrid, perdue 2-1. Pour le reste, il a disputé toutes les rencontres dans leur intégralité, et les Phocéens n’ont encaissé qu’un seul but… à Strasbourg ! L’apport d’Aguerd ne se limite pas seulement à l’aspect défensif. En plus d’exceller au duel et dans la couverture de la profondeur, le vif Marocain à l’état d’esprit impeccable sait aussi marquer (1 but) et casser le premier rideau adverse par sa relance laser. Bref, la recrue parfaite. »

Bastien AUBERT

« La stabilité »

« Pour être tout à fait honnête, je pense comme Bastien. Nayef Aguerd est de loin la meilleure recrue marseillaise de l’intersaison. L’équipe s’est transformée après son arrivée. Le défenseur marocain dégage une sérénité incroyable sur le terrain et même en dehors. Mais son recrutement n’aurait pas été possible sans une stabilité bienvenue à tous les niveaux. Et relativement inédite sous l’ère Longoria. Hormis en 2021, avec Jorge Sampaoli qui était arrivé en février, l’OM a changé d’entraîneur chaque été, parfois contraint et forcé. Cette fois, il n’a pas fallu imposer de nouvelles règles de vie, une nouvelle préparation physique et surtout un nouveau cadre tactique aux joueurs. Roberto De Zerbi est resté et la majorité des joueurs savait déjà à quoi s’en tenir avec lui.

Et puis, la plupart des cadres sont restés, à l’exception d’Adrien Rabiot. Et c’est une autre bonne nouvelle. Certes, il y a encore eu beaucoup d’arrivées et de départs mais cela concernait en grande partie le banc. Parmi les onze titulaires, c’est surtout la défense qui a été remaniée, avec succès. Je ne crois pas que Nayef Aguerd serait venu il y a un an, par exemple, quand l’OM sortait d’une saison catastrophique et que l’effectif était remodelé à 90%. C’est cette stabilité qui l’a attiré. Voilà à mon sens la meilleure recrue marseillaise de l’été. J’espère qu’elle restera de nombreuses années à Marseille… »

Raphaël NOUET