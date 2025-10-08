Actuellement 15e de Ligue 1, le FC Nantes va sans doute jouer le maintien cette saison. Pierre Ménès se veut positif et voit au moins deux équipes moins bonnes que les Canaris.

Plutôt ambitieux, notamment dans le jeu, le projet Luis Castro fait pour le moment pschitt au FC Nantes. Plombé par un effectif faible qualitativement et quantitativement, l’entraîneur arrivé de Dunkerque cet été a toutes les peines du monde à appliquer ses principes. Avec une seule victoire, deux nuls et quatre défaites, il voit son équipe pointer à la 15e place du classement de Ligue 1. Et partie pour lutter pour son maintien jusqu’à la fin de la saison.

Angers et Metz promis à la descente ?

Mais, bonne nouvelle, Pierre Ménès ne voit pas la Maison Jaune reléguée directement. Dans un échange avec des supporters sur YouTube, le journaliste a expliqué qu’à son sens, le SCO d’Angers et le FC Metz, étaient de loin les deux équipes les plus faibles de ce début de championnat, à qui sont promises les deux dernières places. Des équipes que le FC Nantes doit encore affronter. Ce sera le 2 novembre à la Beaujoire pour les Lorrains et le 12 décembre au stade Raymond Kopa pour les Angevins.

Même si les places directes pour la L2 sont déjà réservées à Angers et Metz, il reste celle de barragiste. Celle-là aussi, le FC Nantes a tout intérêt à l’éviter car, vu son niveau de jeu depuis le début de la saison, il n’est pas certain qu’il sortirait vainqueur d’un duel avec Troyes, Saint-Etienne ou Pau, actuels leaders de la Deuxième division.