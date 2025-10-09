ASSE : le Chaudron va battre un record face au Mans
Zidane – Mbappé, Cissé flingue la comparaison !

Zinédine Zidane saluant Kylian Mbappé lors de sa présentation au Real Madrid.
Raphaël Nouet
9 octobre 2025

Pour Djibril Cissé, Kylian Mbappé ne sera jamais aussi populaire avec Zinédine Zidane, même s’il remporte plus de trophées avec les Bleus et le Real Madrid.

Idole numéro un du football français à l’heure actuelle, Kylian Mbappé est-il parti pour surclasser ses glorieux aînés que sont Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et autres Zinédine Zidane en termes de popularité ? Pas de risque, selon Djibril Cissé ! L’ancien attaquant, qui a joué aux côtés du champion du monde 98 en équipe de France, a été très clair dans une interview accordée à Poker Strategy.

« Zidane était universellement aimé par le peuple français »

« Je ne pense pas que Kylian Mbappé sera un jour considéré aussi haut que Zinédine Zidane par les Français. Il lui sera difficile d’atteindre ce niveau. Mbappé est indéniablement aimé du public et c’est un joueur exceptionnel, mais Zidane était universellement aimé par le peuple français. Je ne pense pas que nous verrons un jour un joueur atteindre ce niveau comme Zidane l’a fait et l’est encore. »

« Il ne fait aucun doute que Mbappé peut devenir le footballeur français le plus titré de tous les temps – il accomplit des choses exceptionnelles au Real Madrid, et l’équipe remportera de nombreux trophées dans les années à venir, mais sa capacité à atteindre le statut légendaire de Zidane est une autre question. »

Equipe de FranceLigaReal Madrid
