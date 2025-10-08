À quelques heures du match entre la France et l’Azerbaïdjan, la question que tout le monde se posait a enfin trouvé sa réponse : Kylian Mbappé devrait bien être de la partie.

Le verdict est déjà connu pour Kylian Mbappé. Malgré les doutes autour de sa condition physique et les précautions du staff tricolore, le capitaine des Bleus est apte et serait prêt à débuter la rencontre des qualifications pour le Mondial 2026 contre l’Azerbaïdjan (vendredi, 20h45).

Touché légèrement au Real Madrid et ménagé lors de certaines séances, Mbappé avait laissé planer le doute sur sa participation. Des rumeurs avaient même circulé depuis l’Espagne, indiquant que son club ne souhaitait pas le voir prendre de risque avec l’équipe de France.

« Kylian va jouer, le Real Madrid est d’accord »

Mais selon Edu Aguirre, le Real Madrid n’a finalement mis aucun veto. Le club merengue a donné son feu vert à Didier Deschamps, estimant que la gestion du capitaine tricolore serait responsable. « Kylian va jouer, indique le journaliste d’El Chiringuito. Le Real Madrid est d’accord pour qu’il joue avec la France. »

Mbappé, déterminé comme toujours à honorer le maillot bleu, aurait lui-même insisté pour jouer cette rencontre afin de maintenir la dynamique collective des Bleus. De son côté, Didier Deschamps a tranché. Le sélectionneur alignera son leader dès le coup d’envoi, avec la volonté de valider dès vendredi soir une victoire importante dans la course à la qualification.