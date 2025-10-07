Le dossier Barcola n’est pas encore digéré que l’Équipe de France pourrait déjà être confrontée à une nouvelle tension de taille. Cette fois, c’est autour de Kylian Mbappé que les discussions s’annoncent délicates.

Les rassemblements en équipe de France sont désormais synonymes de tensions avec les clubs. Alors que la polémique Dembélé avait déjà mis le feu aux poudres, le cas de Bradley Barcola l’a nourri au sein du PSG. Un nouveau feuilleton pourrait s’ouvrir avec un certain Kylian Mbappé. Alors que le prodige du Real Madrid souffre de légères douleurs, le club espagnol et la Fédération française semblent sur des lignes différentes.

Selon les informations d’Edu Aguirre, journaliste d’El Chiringuito, le Real Madrid n’a pas communiqué avec les médecins de la sélection française à propos de l’état de Mbappé. Pourtant, le joueur pourrait être aligné avec les Bleus lors des prochains matchs internationaux ! Pour Mbappé, la situation est délicate. Joueur phare de l’équipe de France, il pourrait se retrouver au centre d’une polémique sur son état physique. L’enjeu est double : le Real Madrid veut protéger sa star, et la FFF souhaite bénéficier de sa présence pour assurer les succès internationaux.

Une confrontation de points de vue qui pourrait créer un nouveau bras de fer public, quelques heures seulement après l’affaire Barcola. À Clairefontaine, on suit le dossier de près. Les médecins de la FFF s’attendent à ce que Mbappé participe aux prochains rassemblements, mais tout dépendra de l’évolution de sa condition physique. Le Real Madrid, prudent, pourrait demander des garanties supplémentaires, comme il l’avait fait pour d’autres stars dans le passé.