Arrivé en Loire-Atlantique après des années marquantes à Lyon, Anthony Lopes semble avoir trouvé un nouvel élan au FC Nantes. À 35 ans, le gardien portugais s’affirme comme un repère précieux pour les Canaris, affichant un état d’esprit conquérant et une envie de transmettre dans un vestiaire qui ne cesse de rajeunir.

Anthony Lopes : la question de l’avenir à Nantes

En fin de contrat en juin prochain, le portier nantais ne ferme aucune porte. Serein et ouvert, il rappelle que son avenir reste à dessiner, fort d’une option pour une saison supplémentaire, activable en cas de maintien et selon le nombre de matches disputés : « j’ai un an en option, activé en cas de maintien et selon un nombre de matches effectués. Tout est ouvert. Les supportrices et supporters de la Beaujoire peuvent donc espérer voir leur dernier rempart prolonger l’aventure.

La Beaujoire, un atout majeur !

Anthony Lopes ne cache pas son plaisir d’évoluer sous les couleurs nantaises. Jouer dans des stades vibrants représente un moteur pour lui, et la Beaujoire, avec son ambiance chaleureuse, demeure une source de motivation constante : « Moi, j’ai besoin de jouer dans des stades pleins. Donc la Beaujoire me plaît plutôt bien, il y a toujours une belle ambiance. Je savais qu’en venant ici, ça allait être un point positif.

Leader des jeunes Canaris, entre conseils et inspiration

Anthony Lopes ne s’impose pas uniquement sur le terrain. Au sein du vestiaire, le Portugais joue les grands frères, prenant plaisir à guider et conseiller une génération montante pleine de talent et d’écoute. Les jeunes Canaris apprécient sa proximité et la qualité de ses échanges, propices à l’éclosion de nouveaux leaders.

Une carrière à savourer jusqu’au bout

En toute humilité, Lopes partage souvent une devise héritée de Bernard Lacombe, figure marquante du football français disparue récemment : « profite, gone, parce que le temps passe vite. » Une phrase qui raisonne fort dans un vestiaire jeune : « La carrière est courte, kiffez un maximum, parce que le jour où tout s’arrête, tout s’écroule », rappelle-t-il à ses jeunes partenaires. Anthony Lopes l’affirme : « Je suis encore là pour un long moment »